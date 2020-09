Bus rijdt tegen klomp van stadion De Graafschap: 'Hing net een nieuwe'

De pas vervangen klomp bij stadion De Vijverberg van De Graafschap is een week na plaatsing beschadigd geraakt. De materiaalbus van FC Den Bosch reed maandagavond per ongeluk tegen het object aan.

"De oude klomp was beschadigd, dus die wilden we vervangen, maar nu zit er in de nieuwe ook een barst", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de voetbalclub. Het icoon bij het stadion werd vorige week vervangen.

Waar de vorige klomp wit was, is de nieuwe variant geschilderd in de kleuren van de Achterhoekse vlag. "Als je zegt dat je de club van de regio bent, vind ik dat een hele mooi combinatie", aldus Ostendorp, die aangeeft dat de Bossche beschadiging op korte termijn wordt hersteld. "Ik kan me voorstellen dat we er als clubs onderling wel uitkomen want er is totaal geen opzet in het spel geweest."

De klomp heeft volgens de algemeen directeur een iconische rol bij de hoofdingang van het stadion. "Je ziet ook regelmatig dat bezoekers een foto maken bij de klomp", aldus Ostendorp. "Ik weet niet of dat de oorspronkelijke gedachte was, want hij hing er al voordat ik algemeen directeur werd, maar in de uitstraling heeft hij nu een iconische rol."

Ook bezoekende clubs weten het object te vinden, zo besmeurden supporters van Go Ahead Eagles de klomp in 2018 met rood-gele verf.