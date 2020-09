Studenten Saxion bezoeken Achterhoek

Tientallen studenten van Hogeschool Saxion uit Deventer hebben in hun eerste schoolweek de Achterhoek beter leren kennen. De studenten kregen op stadion De Vijverberg informatie over alles wat de Achterhoek te bieden heeft en gingen vervolgens zelf op zoek naar verbeterpunten voor de regio.

"De studenten gaan op pad door een deel van de Achterhoek en we willen ze laten zien hoe de infrastructuur, het uitgaansleven en de woningen er uit zien", geeft Ben Hiddinga aan. Hij is als voorzitter van de thematafel wonen en vastgoed van 8RHK Ambassadeurs een van de organisatoren van het project. Studente Joyce Roelink ziet potentie in de regio, maar ziet verbeterpunten in het openbaar vervoer en het wegennetwerk: "Er missen verschillende verbindingen hier naar toe, dat maakt het gewoon minder aantrekkelijk om hier te gaan studeren." Medestudent David Molleman voegt toe: "Je hebt hier niet heel veel kamers waar je kan gaan wonen, waardoor je een minder leuke studententijd hebt."

Daarom stellen de studenten de komende tijd een verbeterplan op. Hiddinga is blij dat er input vanuit de hbo'ers op tafel komt te liggen. "Dat proberen we dan ook uit te gaan voeren, want we willen dat de Achterhoek dé afstudeer- en stageregio van Nederland wordt en blijft." De ingezette lobby is volgens Hiddinga breder dan alleen het Saxion. Hij wil in de toekomst ook banden met verschillende universiteiten aanhalen: "We proberen op heel veel verschillende onderdelen dit gebied aantrekkelijk te maken voor studenten."