Stormloop op biologische groenten uit Wehl

"Sinds maart hebben we toch al veertig tot vijftig nieuwe aanmeldingen voor de pakketten die we verkopen", zegt eigenaar Erik Smeenk. "De eerste weken kwamen er tien aanmeldingen per week binnen. Dat ging heel hard. We hebben ook nog een winkel bij ons bedrijf, daar merken we dat de omzet echt veel hoger geworden is." Kraaij zag dat klanten de afgelopen tijd tot buiten de winkel in de rij stonden: "Ze stonden met een tasje in de handen achter elkaar te wachten tot ze de winkel in konden. Voor sommige bedrijven was de coronacrisis rampzalig, wij hebben er positieve effecten van ervaren."



Eerder verkochten Smeenk en Kraaij al hun eigen pakketten. Eind 2019 breidden ze hun aanbod uit toen ze het concept 'Achterhoek Pakket' overnamen van de toenmalige eigenaren daarvan. Het tweetal kiest er heel bewust voor om hun groenten zelf op de markt te brengen. "We vinden het heel fijn om direct aan de klant te leveren", aldus Kraaij. "Dat vonden we al en nu hebben we een extra sprong met het bedrijf kunnen maken. De korte lijnen vinden wij erg prettig."

Palmkool en sperziebonen

Het pakket ontstaat na nauw overleg met de overige aangesloten biologische boeren uit de regio. Wat de klanten van Smeenk en Kraaij precies in hun pakket krijgen is iedere week anders. "In principe is het een verrassingspakket", legt Smeenk uit, die het wekelijks aantal verkochte pakketten zag stijgen van tweehonderd naar 250. "Deze week zit er bijvoorbeeld pompoen, waspeen, palmkool, sperziebonen en broccoli in."