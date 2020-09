Nog een voetbalclub getroffen door corona, hele ploeg in quarantaine

De besmette speler van CVV Redichem was in augustus op vakantie in oranje gebied. Hij ging thuis tien dagen in quarantaine en nam direct contact op met de voetbalclub.

Afgelopen donderdag, toen de quarantainetijd verstreken was, kwam de man weer op de club om te trainen. Afgelopen zondag kreeg hij toch coronaverschijnselen. Maandag liet hij zich testen en dinsdag volgde een positieve testuitslag.

Wedstrijden afgelast

De voetbalclub besloot in overleg met de GGD dat de selectiespelers niet meer naar de club mogen komen en dat wedstrijden van het eerste en tweede team komend weekeinde worden afgelast. De herenselectie zit tot maandag 7 september in quarantaine.

Het eerste vrouwenteam moest in eerste instantie ook thuis blijven, omdat het herenteam daarmee in contact was geweest. Inmiddels mogen de vrouwen weer naar de club komen, omdat de testresultaten van het hele team negatief waren.

Overige leden en bezoekers welkom

Overige leden en bezoekers van de voetbalclub mogen ook gewoon naar de club komen. Voor hen is er geen extra besmettingsgevaar. De club benadrukt dat zij door het coronaprotocol te volgen, een uitbraak wisten te voorkomen. “Laten we dit protocol absoluut naleven. Het is niet voor niets opgesteld, dat blijkt nu maar weer”, schrijft voorzitter Koen Beenen.

Eerder deze week werden amateurclubs in de Achterhoek al met corona geconfronteerd na een uitbraak op Sportpark Silvolde. Daar waren negen spelers besmet met het virus. Burgemeester Otwin van Dijk heeft de accommodatie daarop uit voorzorg gesloten tot en met 7 september.

