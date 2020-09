Gevaarlijke stof vrijgekomen bij vleesbedrijf in Beuningen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Last van de luchtwegen

Volgens de brandweer is het bedrijf na de melding ontruimd. Veertig tot 50 mensen waren op dat moment aan het werk. In totaal hadden tien medewerkers en twee agenten last van de luchtwegen.

Een groot vat is naar buiten gebracht en op het terrein door de brandweer nat gehouden. Het is niet bekend of daarin de chemische reactie heeft plaatsgevonden. De brandweer liet later op de avond weten dat het om perazijnzuur ging. De gevaarlijke stof is veilig opgeslagen in een speciale container.

Foto: Waldie Rutten / Persbureau Heitink

Behalve politie en brandweer waren volgens een correspondent zeven ambulances ter plaatse. Ook de traumahelikopter was opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen.

Misstanden

Een gloednieuwe productiehal van Henri van de Bilt moest half augustus dicht omdat onder meer de brandveiligheid niet op orde was. Nadat de vleesverwerker de misstanden had aangepakt, mocht de fabriek weer open.

