Onderzoek naar strubbelingen in het gemeentebestuur

Wat er daadwerkelijk achter de schermen speelt in de Ermelose politiek, wordt pas half oktober duidelijk. Een rapport daarover moet tegen die tijd klaar zijn. Dat heeft de gemeente Ermelo woensdag laten weten. De onderzoeker die de strubbelingen in het gemeentebestuur van Ermelo onderzoekt is hoogleraar Paul Frissen. Hij deed drie jaar geleden ook onderzoek naar misstanden in de gemeenteraad in Arnhem. Hij sprak toen over 'Bokito-gedrag' van de bestuurders.

Frissen is bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en hoogleraar in Tilburg. Hij doet het onderzoek samen met Martin Schulz die als adjunct-directeur van de NSOB Denktank verantwoordelijk is voor verschillende onderzoekstrajecten. De opdracht nu is een analyse te maken van de conflicten en onvrede in Ermelo en met suggesties te komen voor aanvullend onderzoek of oplossingen voor de problemen.

Het onderzoek naar het bestuur van Ermelo is ingesteld door de gemeenteraad van Ermelo en de provincie. Commissaris van de Koning John Berends die verantwoordelijk is voor het toezicht, kijkt nadrukkelijk mee in de Veluwse gemeente.

Ruzie

Er spelen een aantal zaken in Ermelo waar veel 'gedoe' over is. Zo is er onder meer een ruzie tussen wethouder Leo van der Velden en burgemeester André Baars. SGP-wethouder Van der Velden zou op 13 juni een café hebben bezocht en zich daarbij niet hebben gehouden aan de corona-regels.

Burgemeester Baars heeft de wethouder daar over gebeld, maar in een interview met lokale nieuws-website Ermelo van Nu geeft de wethouder aan dat hij een tip heeft gekregen dat de burgemeester al eerder zijn gangen had gecontroleerd. Een uitspraak die veel opschudding veroorzaakte. Als gevolg daarvan is Leo van der Velden tot 1 september thuis gebleven.

Boze tongen beweerden dat de wethouder helemaal niet meer terug zou komen. Maar op zijn Facebook-pagina geeft de wethouder aan dat hij inmiddels weer aan het werk is gegaan in Ermelo. Maandag was er voor het eerst een vergadering van het voltallige college. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Of de ruzie met de burgemeester is uitgesproken is op dit moment niet bekend.

Eendenslachterij

Ook is er de kwestie 'Tomassen Duck To' een eendenslachterij. Een bedrijf waar veel weerstand tegen is, zowel van actiegroepen als van omwonenden. Zo is er onder meer brand gesticht door een activist op 28 mei 2020.

Omwonenden nemen het de burgemeester heel erg kwalijk dat hij destijds niet is komen kijken. Daar heeft de burgemeester zijn excuses voor gemaakt, maar veel omwonenden vinden dat de burgemeester niet voor de zijn bevolking staat, maar altijd partij kiest voor grote bedrijven.

Persconferentie

De gemeente Ermelo laat weten het onderzoek af te wachten en wil 'in het kader van de zorgvuldigheid tussentijds geen mededelingen doen', is te lezen in het persbericht. Half oktober moet het onderzoek zijn afgerond. De resultaten zullen dan gepresenteerd worden door een gezamenlijke persconferentie van de fractievoorzitters van alle politieke partijen.