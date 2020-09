Arnhemse clubarts PSV maakt toptransfer naar Real Madrid

Huurman arriveerde in juni 2018 bij PSV zou de medische belegeiding bij Jong PSV, de jeugdelftallen en het dameselftal van de Brabanders gaan coördineren. Ook sloot ze soms aan bij het eerste elftal. In die hoedanigheid kwam ze enkele dagen geleden in het nieuws, toen een televisiecommentator zich seksistisch uitliet toen Huurman het veld betrad in een oefenwedstrijd van PSV.

Huurman genoot haar opleiding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook was ze als trainer verbonden aan een gymnastiekvereniging in Wageningen en was ze sportinstructrice in Arnhem.