Dit is het mooiste plekje van Gelderland

De omgeving rond boerderijmuseum De Lebbenbrugge in Borculo is gekozen tot Mooiste plekje van Gelderland 2020. De verkiezing werd gehouden in het radioprogramma Lunchpauze van Omroep Gelderland en op de Facebookpagina van Zomer in Gelderland.

Omdat veel mensen er in de afgelopen maanden, mede door corona, opuit trokken in hun eigen omgeving, besloten de redacties van de programma's Lunchpauze en Zomer in Gelderland om de kijkers en luisteraars mooie plekken in de eigen provincie te laten aandragen.

Plekken die voor mensen speciaal zijn. Dat kan zijn om de mooie natuur, om een speciale herinnering; als het voor de aandrager maar het mooiste plekje van Gelderland is. Uit alle inzendingen koos de redactie van Zomer in Gelderland uiteindelijk vier plekken waarop gestemd kon worden. Daaruit kwam De Lebbenbrugge als winnaar naar voren.

'Combinatie doet het'

Brigitte Schooltink droeg de plek aan. "Ik rijd hier vaak op zondag met mijn mountainbikeclubje langs. Het is een heerlijke plek. Dat komt door de combinatie van de prachtige natuur, de houten brug over de Slinge, de paarden die hier lopen, de vistrappen en in het voorjaar de klaprozen die dan in bloei staan. Echt een heerlijke plek."

Op dit Mooiste plekje van Gelderland 2020 komt een mooi bordje te staan dat Brigitte Schooltink woensdag kon overhandigen aan de mensen van het boerderijmuseum zodat dat bij de door haar genoemde brug kan worden geplaatst.