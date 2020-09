Man die ouders ombracht hoort tbs met dwangverpleging tegen zich eisen

De officier van justitie heeft woensdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 27-jarige man die in oktober vorig jaar zijn vader en moeder ombracht in hun woning in het Achterhoekse dorp Hengelo. Omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad, eiste de officier geen gevangenisstraf tegen de man.

Tijdens een eerste zitting, in januari van dit jaar, kwam naar buiten dat de man zijn ouders met een zaag en een hamer of moker zou hebben gedood. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem er toen van zijn ouders opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven te hebben beroofd.

Van voorbedachten rade was woensdag geen sprake meer tijdens de zitting waarop de strafeis werd uitgesproken. Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum bleek dat de man tijdens de moord op zijn ouders in een zeer ernstige psychotische toestand verkeerde, die zijn gedragskeuzes voor 100 procent bepaalde. De verdachte was dan ook ontoerekeningsvatbaar tijdens het doden van zijn ouders.

Broer en tante aan het woord

De broer van de verdachte zei woensdag dat alle gebeurtenissen hem veel doen. "Wij hebben ons twaalf jaar lang als gezin afgevraagd wat er mis was met mijn broertje. We hebben twaalf jaar in onzekerheid geleefd, maar niemand kon ons helpen. En ik begrijp niet dat wij zo lang in onzekerheid hebben moeten leven en dat we nooit een antwoord kregen op de vraag: wat is er met hem aan de hand? En nu blijkt het Pieter Baan Centrum dat ineens wel te kunnen", zei de broer, die kritisch sprak over zorginstellingen die de verdachte eerder onderzochten.

Woensdag kwam ook de tante van de verdachte aan het woord. Zij zei te begrijpen dat de verdachte ziek is, en dat de diagnose schizofrenie veel duidelijk heeft gemaakt. "Maar dit verandert niets aan de feiten. Dat je koos voor zo veel geweld maakt het extra zwaar en onvergeeflijk", sprak ze. "De gedwongen medicatie blijkt nu zijn werk te doen. Thuis weigerde jij die te nemen. Maar medicatie is bittere noodzaak."

