Els (62) start kledingbank: 'Kom alsjeblieft, ik weet wat je doormaakt'

Ze zit zelf in de bijstand en weet als geen ander hoe het is om met minder te moeten leven. Els Bosscher (62) wil mensen helpen met die ervaring. Daarom opende ze deze week een kledingbank in de gemeente Voorst.

Het ziet eruit als een sfeervolle boetiek. Rekken en kasten vol met kleding, schoenen en linnen. Maar er hangt geen prijskaartje aan. Het is gratis voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Een droom die uitkomt voor Bosscher: "Ik ben gelovig. Dit is mijn missie: mensen helpen."

Twee jaar geleden ontstond het idee. Maar daar gingen pittige jaren aan vooraf. Bosscher kreeg schulden nadat haar man ziek werd. "Hij kreeg een herseninfarct. We moesten zijn zonweringsbedrijf stoppen. We hebben zeven kinderen en kwamen in de bijstand. Het was chaos."

De Twellose ging niet bij de pakken neerzitten. "Mijn dochter zei: 'je hebt zoveel ervaring opgedaan, je kunt mensen helpen'. Maar ik wist niet zo goed hoe. Dat kwam pas toen mijn jongste dochter de deur uit ging. Ze liet een stapel kleren achter. Ik wist dat andere mensen die goed konden gebruiken."

Schaamte

De behoefte is groot, weet Bosscher. "Toch is er een drempel. Mensen kunnen via de gemeente (WMO) een afspraak krijgen om bij mij kleding uit te zoeken. Maar vandaag nog was daar een man die niet durft, want hij schaamt zich."

Luister hier het hele gesprek met Els Bosscher op Radio Gelderland terug (tekst gaat onder het fragment verder):

Daarom doet Bosscher een oproep: "Kom alsjeblieft naar mij. Ik weet wat je doormaakt. Ga die drempel over. Ik snap jullie." Ze voegt eraan toe dat er maar één klant per keer aanwezig is. Of echtpaar, of gezin. De vrijwilligers hebben een privacyverklaring ondertekend.

De wereld een beetje beter maken

"Met mij gaat het nu hartstikke goed", aldus Bosscher. "Mijn kinderen zijn trots op me. Vanmorgen liet ik de hond uit. Toen kwam ik een man tegen in nette kleren. Die had hij bij mij uitgezocht. Die man was zó blij. Daar doe ik het voor. De wereld een klein beetje beter maken."

Kleding doneren?

Kledingbank Voorst heeft vooral nog (kinder)winterjassen, handschoenen en dassen nodig. Stuur een mail naar kledingbankvoorst@gmail.com om kleding aan te melden. Ook zijn gelddonaties van harte welkom om de vaste lasten van te betalen. En er worden er vrijwilligers gezocht, met auto en rijbewijs, om kleding naar de opslag te brengen.

