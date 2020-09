'Lego voor grote mensen', volkswijk in Nijmegen in rap tempo plat en herbouwd

Buurman Ben Evers-Janssen volgt het op de voet, de bouw van de eerste woningen naast die van hemzelf. "Iedere dag", steekt Ben opgewekt van wal. "Ik ben 's ochtends al vroeg uit de veren. Een uur of acht sta ik er al. Sta ik al te kijken. En de mensen kennen me al. Die zeggen: daar komt de opzichter weer aan."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder:

Beetje oefenen

In de naoorlogse Nijmeegse volkswijk Jerusalem worden nu twee proefwoningen gebouwd. "Van de 2020 zijn dit de eerste twee", zegt Floor Schoenmakers van woningcorporatie Talis. "Natuurlijk voor onze huurders, die zo kunnen zien hoe hun nieuwe huis eruit komt te zien. En natuurlijk ook voor de bouwers zelf om wat ervaring op te doen. Een beetje oefenen."

Volgend jaar gaan alle huizen in fases tegen de vlakte. Ook die van buurman Ben, die al bijna 39 jaar in de wijk woont. "Ja, helemaal niet erg", blikt hij resoluut vooruit op de sloop. "Wat dat betreft kan ik niet wachten. Het is noodzakelijk, omdat het toch niet van deze tijd meer is."

Klik-en-klak

Door met hele grote voorgeproduceerde delen op de bestaande fundering te bouwen, is het hele huis in anderhalve maand tijd compleet vervangen. De bewoners verblijven die tijd in een wisselingwoning in hun eigen wijk. Met deze methode ga je, na sloop van de oude woning, rap van een fundering met niks naar vier nieuwe muren en een dak. Drie dagen zijn er maar voor nodig.

"Ongelofelijk", vindt wijkbewoner Ben dat tempo. "Alles is klik-en-klak. Één groot bouwpakket. Een soort lego en dan in het groot. Voor grote jongens." "Klopt", zegt Nilgün Kinsiz van bouwbedrijf Dura Vermeer. "Het is eigenlijk lego voor grote mensen. Al onze elementen komen geprefabriceerd uit de fabriek op de bouw en die zetten we gewoon hier in elkaar."

