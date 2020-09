Horecaondernemer vraagt gemeente om hulp: 'Laten we samen optrekken'

Dat zegt een geëmotioneerde horeca-ondernemer Khalid Oubaha, die meerdere horecazaken in Nijmegen en Arnhem bezit. Met een grote Facebook-post op de pagina Horecazorg, eveneens van Oubaha, maakt hij zijn onvrede duidelijk. Het steekt vooral dat Bruls naar aanleiding van de misstappen van Ferd Grapperhaus – op zijn bruiloft hield de minister van Justitie en Veiligheid niet voldoende afstand – heeft gezegd dat “een foutje zo gemaakt is”.

Waarschuwing

Toch vindt Oubaha het “heel fijn” dat Bruls dat heeft aangegeven. “Het is nu alleen zaak dat hij dat ook doorzet naar de horeca en dat die uitspraak niet alleen voor de minister geldt. Niks menselijks is ons vreemd. Van ons als horeca wordt nu verwacht dat we als een politieagent iedereen uit elkaar houden op onze terrassen. Dat is gewoon geen doen. Maakt iemand dan een misstap, deelt de gemeente gelijk een waarschuwing uit. Bij een tweede waarschuwing moet de zaak twee weken dicht.”

De horecamagnaat vindt het oneerlijk dat de horeca zo in de gaten wordt gehouden, “terwijl in de Albert Heijn ook van alles misgaat”. “Wij hebben de gemeente juist nodig om ons te helpen. Laat ze ons coachen als er een fout wordt gemaakt. Wij doen echt ons best om ons aan de regels te houden, het kan niet zo zijn dat wij als horeca vogelvrij zijn verklaard.”

‘Heksenjacht is flauwekul’

Burgemeester Bruls zegt in een reactie goed te begrijpen “dat de gevolgen van de verplichting tot het houden van anderhalve meter afstand en de bijkomende verplichting dat iedere klant moet zitten, fors zijn voor de horeca. Met name de horeca heeft hier extra last van. Het is echter niet anders: het gaat hier om landelijke verplichtingen die voor heel Nederland gelden. Verreweg de meeste horeca-ondernemers proberen hier zo goed en kwaad als het kan positief mee om te gaan.” De burgemeester geeft hiervoor complimenten.

“Het is volstrekte flauwekul om te veronderstellen dat ik aan een heksenjacht doe”, gaat hij verder. "Integendeel, ik ben teleurgesteld over het feit dat sluitingen nodig zijn, omdat we juist terughoudend zijn met harde maatregelen. We zijn vanaf de heropening in goed overleg met de horeca; denk aan de mogelijk gemaakte terrasuitbreidingen. Er is ook nog geen enkele boete uitgedeeld. Helaas hebben enkele van de vele cafés in Nijmegen het dus niet goed voor elkaar. De kroegen die eerder een paar dagen dicht gingen hebben de tijd benut om hun eigen beheer op orde te brengen in overleg met de gemeente. Dat heeft tot dusverre gewerkt."

