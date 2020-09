Frank rijdt megatocht in rolstoel voor voetbalveldje

Frank Lageschaar rijdt deze woensdag in zijn elektrische rolstoel van Enschede naar zijn geboorteplaats Groenlo. Met de sponsortocht wil hij geld ophalen voor een kunstgrasvoetbalveldje in Groenlo zodat 'de jeugd het plezier van sporten ervaart'.

Om 9.00 uur is Lageschaar met zijn rolstoel vertrokken uit Enschede. Het is de bedoeling dat hij rond 17.00 uur finisht in Groenlo na ongeveer 70 kilometer. Geld haalt hij op via sponsoren. In totaal is er 100.000 euro nodig om het voetbalveldje, een zogeheten Cruijf Court, aan te laten leggen.

Ernstig auto-ongeluk

De 56-jarige Lageschaar was zelf altijd fanatiek sporter tot hij in 1986 een ernstig auto-ongeluk kreeg waardoor hij in een rolstoel belandde. Nu hij zelf niet meer kan sporten, wil hij wat voor anderen betekenen. Met zijn sponsortocht trapt hij zijn 35-jarig 'rolstoeljubilieum' af, dat op 5 september 2021 is.