Wereldgoal van Daan baart opzien: 'Zo eentje maak je bijna nooit'

In de thuiswedstrijd tegen ODIN'59, in de eerste voorronde van het TOTO KNVB-Bekertoernooi, moest Daan (19) zich aanvankelijk verbijten op de bank. Daar zag hij hoe zijn ploeg al vroeg op een 0-1 achterstand kwam. Na iets meer dan uur mocht Daan invallen en prompt viel de 1-1 via teamgenoot Dennis. Omdat het na negentig minuten nog altijd gelijk stond kwam er een verlenging aan te pas. En daarin pakte Daan plots de schijnwerpers.

Schitterende omhaal

In eerste instantie liep ODIN door drie goals uit naar een riante 1-4 voorsprong. Een paar minuten voor tijd zorgde Daan echter voor 2-4, om vervolgens voor een waar kunststukje te zorgen. Na een hoekschop vanaf de linkerkant werd de bal weggekopt en besloot de rechtsbuiten het dan maar ineens met een omhaal te proberen. De bal viel prachtig binnen en bracht het vuur echt terug in de wedstrijd.

Bekijk de wereldgoal van Daan. De tekst gaat verder onder de tweet.

Nadat FOX Sports het fraaie doelpunt op sociale media plaatste, werd Daan bedolven onder de complimenten. Familieleden, vrienden, bekenden en studiegenoten van de HAN in Nijmegen weten Daan inmiddels te vinden. En terecht, want een doelpunt zoals dat van zaterdag maak je misschien maar eens in je leven.

'Niet eens bij nagedacht'

"Ik deed het eigenlijk zonder nadenken", zegt Daan nu. "Puur intuïtief. Ik maakte de omhaal, draaide me op de grond om en zag dat-ie in het netje lag. Gisteravond zag ik de goal eigenlijk pas echt voor het eerst, toen ik begreep dat FOX Sports 'm online had gezet. Wat ik toen dacht? Haha. Ik dacht: er zijn weinig woorden om de goal mee te beschrijven. Zo eentje maak je bijna nooit", klinkt het trots.

Waar FOX Sports de vergelijking trok met stervoetballer Zlatan Ibrahimovic, blijft Daan bescheidener. "Ik had er niet eens bij stilgestaan. Zlatan doet het wel wat vaker dan ik, haha. Dit waren mijn eerste doelpunten ooit, eigenlijk. Van mij hoeven de spotlights ook niet, hoor. Het is leuk dat FOX en AWC 'm online hebben gezet, maar ik had liever gezien dat we zaterdag gewonnen hadden. Het had er in gezeten, we hadden de wedstrijd gewoon over de streep moeten trekken."

Geen terugkeer naar NEC

Daan speelde in het verleden in de jeugdopleiding van NEC. Hij denkt niet dat er een dezer dagen een belletje uit Nijmegen komt, met de vraag of hij terugkeert. "Nee, niet op basis van dit ene doelpunt. Ik denk niet dat het daarmee gaat lukken", glimlacht hij. En dus blijft de focus vooralsnog bij AWC. Zondag wacht een nieuwe wedstrijd, uit tegen UDI'19.