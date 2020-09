Café van Rijn wordt met sluiting 'beloond' voor goed coronabeleid

Dinsdagavond kreeg hij te horen dat de deuren van zijn kroeg dicht moesten. "Uit contactonderzoek van de GGD is gebleken dat er mensen binnen zijn geweest die zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om zes klanten en één van onze personeelsleden. Dat is schrikken, voor onszelf en voor mijn personeel en voor onze gasten. En het is ook een flinke financiële strop. Net nu de boel weer een beetje open leek te gaan, kunnen wij opnieuw dicht."

In Café van Rijn moeten klanten zich direct registreren en dat beleid heeft dus effect gehad. "Ik ben in zekere zin blij dat wij dicht moeten gaan, omdat ons plan heeft gewerkt. Liever dan dat we dicht moeten, omdat we ons niet aan de regels zouden houden. Maar wij zijn de eersten, dus ik kan niet aan collega's vragen hoe zij dat hebben gedaan. We verwachten vandaag een schrijven van de gemeente Nijmegen waarin aangekondigd wordt welke stappen wij moeten ondernemen. We hebben zelf direct ons personeel ingelicht en het andere bron-en contactonderzoek wordt door de GGD gedaan. Daar hebben wij verder geen invloed op."

Al het personeel van Café van Rijn mag pas weer werken als ze een negatieve corona-test kunnen overleggen. Hartgring is er niet van overtuigd dat de besmetting wel in Café van Rijn heeft plaatsgevonden. "Nee, de horeca is de enige branche waar contactonderzoek kan worden gedaan, want wij registeren onze gasten. Misschien is het wel bij ons gebeurd, maar ik denk dat de kans op andere plaatsen net zo groot is. Wij lijden hier wel onder, want we mochten net weer op beperkte wijze open. Met nu slechts 32 zitplaatsen, terwijl er vroeger wel 150 mensen naar binnen konden."