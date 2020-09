Even geen wc? Hier plassen ze het meest op straat

Even wildplassen na het stappen? Dat gebeurde in Nijmegen het meest. In die stad werden vorig jaar namelijk 476 wildplassers betrapt. Het hoogste aantal in de hele provincie.

In 2019 zijn er in Gelderland bijna 1900 boetes uitgedeeld voor wildplassen. De meeste boetes werden dus uitgedeeld in Nijmegen. Een dergelijke boete kost 140 euro, de boetes leverden de Waalstad in totaal 66.570 euro op. Arnhem volgt met 306 boetes voor wildplassers, goed voor ruim 42 duizend euro.

Hoeveel wildplasboetes zijn er in jouw gemeente uitgedeeld? Bekijk het hieronder.

De boetes zijn uitgedeeld voor plassen waar het niet mag binnen de bebouwde kom. In Gelderland zijn 1842 mensen op de bon geslingerd wat in totaal 256.271 euro opleverde. Een stijging van maar liefst 42 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In 2018 werden er in onze provincie 1291 boetes uitgedeeld.