Eventuele fusiegemeente gaat niet ‘Wijchen-Druten’ of ‘Druten-Wijchen’ heten

Het Wijchense college geeft in antwoorden op vragen van de CDA over het thema aan dat een eventuele fusiegemeente samen met de gemeente Druten geen ‘Wijchen-Druten’ of ‘Druten-Wijchen’ gaat heten. Dit wordt vanuit Den Haag ontmoedigt. Als de gemeenteraden er niet samen uitkomen, mogen inwoners stemmen op namen op een shortlist.

Drie manieren om tot een nieuwe naam te komen

Hoe de naam van de nieuw te vormen gemeente tot stand komt, verschilt per herindeling, laat het college weten. “Er zijn drie gangbare hoofdstromen in Nederland. De nieuwe gemeente kan de naam van de grootste gemeente krijgen als dit evident is. Maar er kan ook voor een ‘sterk merk’ gekozen worden, waarbij er zoveel (historisch en geografische) logica achter de nieuwe naam is dat iedereen deze naam automatisch accepteert, zoals bij Hoeksche Waard en Vijfheerenlanden. De gemeenteraden stellen die nieuwe naam dan op eigen kracht vast. Als er niet op voorhand een logische of evidente naam is, wordt er een short list gemaakt door een commissie of de gemeenteraden. De lokale gemeenschap stemt en kiest dan een naam.” Een naam voor een nieuwe fusiegemeente wordt pas na het principebesluit tot een fusie bepaald.

Geen samentrekkingen

Een eventuele fusiegemeente gaat in ieder geval waarschijnlijk geen ‘Wijchen-Druten’ of ‘Druten-Wijchen’ heten. “Naamgeving op basis van samentrekkingen van de oude gemeentenamen was lange tijd in trek maar wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgeraden en ontmoedigd”, schrijft het college. “De wens is óf de nieuwe gemeente de naam te geven van een dominant grote gemeente óf een naam die recht doet aan de nieuwe gemeente in historische, culturele of geografische zin. Als de gemeenteraden niet samen tot een definitieve naam voor de nieuwe gemeente komen, neemt de minister de naam van de grootste betrokken gemeente naar inwonertal in het wetsvoorstel op als naam van de nieuwe gemeente. Dit wordt overigens beschouwd als een niet wenselijk proces.”

'Vooral verbonden met buurt of kern'

Het CDA werp een nieuwe naam voor de gemeente waarin het woord 'Wijchen' ontbreekt op als een nadeel van een eventuele fusie. “Ten eerste gaan de raden hierover”, aldus het college. “Ten tweede voelen inwoners zich vooral verbonden met hun buurt of kern, en de namen van de kernen en dorpen veranderen niet.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever