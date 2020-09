Wijk moet volgens bewoners Moluks blijven: ‘We willen onze cultuur in stand houden’

De Molukse woonwijk in Elst moet Moluks blijven, zo stellen buurtbewoners. Ze hopen dat de gemeente met de plaatselijke woningcorporatie kan afspreken dat Molukse families voorrang krijgen wanneer er een huis in de wijk beschikbaar komt. ‘Op die manier hopen we onze cultuur in stand te houden’, vertelt Agoes Peilouw namens de Molukse wijkraad.

In 1951 arriveerden ruim 12.500 Molukkers in Nederland. Het waren soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger met hun gezinnen, die op bevel van de Indonesische regering een nieuw thuis moesten zoeken.

Eenmaal in Nederland werden de Molukkers in geïmproviseerde barakkenkampen opgevangen. Na drie maanden zouden ze weer veilig naar huis kunnen, maar die vlieger ging niet op. Toen Nederland een paar jaar later doorhad dat het Indonesië volledig kwijt was, werden de Molukkers van de kampen naar woonwijken verhuisd.

Vandaag de dag wonen daar nog steeds hechte gemeenschappen, zo ook in Elst. Daar zijn Molukkers nu in gesprek met de gemeente Overbetuwe om hun woonwijk te behouden. Ze hopen in een overeenkomst met woningcorporatie Vivare vast te leggen dat Molukse families voorrang krijgen wanneer er een huis in de buurt beschikbaar komt.

“Zo’n regeling bestaat al in gemeenten als Tiel en Nijmegen”, begint Agoes Peilouw, die spreekt namens de Molukse wijkraad. “Wij zijn hier nu al een jaar bezig om het voor elkaar te krijgen, maar helaas zit er weinig vooruitgang in.”

‘We komen hier altijd samen’

In de Molukse wijk heerst een sterke, sociale binding. Het is volgens de plaatselijke families een stukje cultuur dat in stand moet worden gehouden. “Ons ouderlijk huis staat eigenlijk op de Molukken, maar hier hebben de eerste generaties toch een thuis weten te maken”, illustreert Peilouw. “Mijn broer woont naast mij in het huis waar we zijn opgegroeid. Hoewel niet iedereen van onze familie meer in de wijk woont, komen we daar nog altijd samen.”

Kortom: de wijk in Elst moet volgens de gemeenschap Moluks blijven. “Het is niet zo dat we hier geen Nederlanders willen, maar we hopen op deze manier onze gedeelde identiteit en de sterke familiebanden in stand te houden. Ook zodat toekomstige generaties onze culturele tradities kunnen voortzetten.”

Hoewel er nog geen concrete plannen op tafel liggen, is de gemeente wel al in gesprek met Vivare. “Verder wil ik geen uitspraak doen over dit issue, het is namelijk nogal een gevoelig onderwerp”, reageert wethouder Wijnte Hol. “Dit is een initiatief vanuit de Molukse gemeenschap, dat hebben we ook bij de woningcorporatie neergelegd.”