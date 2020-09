GroenLinks Nijmegen wil ruimte om zelf ideale woning te bouwen

GroenLinks Nijmegen wil meer ruimte voor “zelfbouw en zelfbeheer” van woningen. Nijmegen is een van de snelst groeiende steden in Nederland. Juist daarom is het volgens de partij belangrijk keuzes te maken over hoe de Waalstad er uit komt te zien en hoe huizen betaalbaar en duurzaam kunnen zijn. De partij wil daarover graag in debat met de rest van de gemeenteraad.

“We zien op steeds meer plaatsen dat mensen het heft in eigen handen nemen om hun droomwoning te bouwen” zo zegt Marieke Smit van GroenLinks Nijmegen. En volgens haar is dat ook voor Nijmegen een goed idee.

Eigen idealen

In verschillende gemeenten zijn er inmiddels zelfbouwprojecten waarin mensen niet wachten op een projectontwikkelaar, maar vanuit hun eigen idealen aan de slag gaan. Hierbij hebben bewoners maximale zeggenschap over hoe zij hun eigen woon- en leefomgeving willen invullen. En zij kunnen daarnaast zelf beslissen over hoe ze het wonen ook in de toekomst betaalbaar kunnen houden.

Dit kunnen particulieren zijn, maar vaker nog slaan groepen de handen ineen om in meer of mindere mate dingen met elkaar delen. Bijvoorbeeld in de zin van een gedeelde achtergrond of kijk op het leven. Maar meestal ook praktisch in de vorm van een gedeelde tuin of activiteitenruimtes, gebruiksartikelen zoals gereedschap of auto’s, maar ook gemeenschappelijk ingekochte zorg of opvang voor kinderen. Inmiddels kennen we in Nijmegen al succesvolle projecten als Plantjevlag en De Getijden.

Betrokken bij de buurt

Gemeenteraadslid Marieke Smit: “Zelfbouw en zelfbeheer zorgt er voor dat Nijmegenaren kunnen wonen op de manier waarop zij zelf willen, maar het zorgt er ook voor dat woningen betaalbaar blijven en mensen betrokken zijn bij hun eigen buurt. Ook helpt het doelgroepen op die op het moment minder makkelijk aan een woning komen, zoals starters of mensen zonder een vast arbeidscontract.”

GroenLinks stelde al eerder vragen aan het college over dit onderwerp en burgemeester en wethouders gaven aan positief tegenover zelfbouwinitiatieven te staan. De fractie wil nu verder in debat over hoe de gemeente dit soort initiatieven concreet kan ondersteunen en hoe zij een permanente plaats kunnen krijgen in het Nijmeegse woonbeleid. Bijvoorbeeld door support in de informatievoorziening, verkoop van grond of vastgoed aan zelfbouwprojecten of hulp bij het vinden van financiering.

