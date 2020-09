We gaan massaal vissen, maar voetbal blijft nummer één

De gemeenten waar het om gaat zijn Rozendaal en Neder-Betuwe. In Rozendaal is golf het populairst: 12,7 procent van de inwoners is daar lid van een golfclub. In Neder-Betuwe krijgt sportvissen de voorkeur en is 5,3 procent van de inwoners aangesloten bij een vereniging.

Penningmeester Johnny van den Berg van Hengelsportvereniging De Sportvisser in Ochten kijkt er niet van op. "We doen hard ons best sportvissen populair te maken. We organiseren wedstrijden en proberen de jeugd enthousiast te krijgen", zegt hij.

Tientallen jeugdleden

En dat werkt. Waar een paar jaar geleden nog zeven à acht jeugdleden aanhaakten bij wedstrijden, is hun aantal inmiddels opgelopen tot dertig à veertig, zegt de penningmeester. "En die nemen dan weer vriendjes en vriendinnetjes mee, die op hun beurt weer enthousiast worden. We hebben inmiddels zo'n 1100 leden. Daarmee zijn we denk ik de grootste hengelsportvereniging van Neder-Betuwe", aldus Van den Berg.

Dit zijn volgens NOC*NSF de populairste sporten in Neder-Betuwe:

Type sport Percentage van sporters Sportvissen 5,3 procent Voetbal 5,2 procent Gymnastiek 4 procent Tennis 1,5 procent Paardensport 0,7 procent Atletiek 0,6 procent Golf 0,5 procent Volleybal 0,3 procent Zwemmen 0,3 procent Hockey 0,1 procent

In coronatijd werd vissen een stuk populairder. Ineens was er meer tijd voor handen om langs de kant van het water te gaan zitten en tot rust te komen met de hengel in de hand.

Zie ook: Vissport alleen maar groter geworden door coronacrisis

Ook in Ochten merken ze dat er meer en meer leden zijn bijgekomen die nieuwsgierig zijn naar de vissport. Onlangs nog nodigde de visvereniging in Neder-Betuwe iemand uit van Sportvisserij Nederland. Die gaf tekst en uitleg bij het sportvissen en deelde zo de opgedane kennis met de leden in Ochten.

Haken en ogen

Aan zo'n bezoek zitten natuurlijk wat haken en ogen in coronatijd, maar de visvereniging merkt dat het wel populair is. "We mogen als vereniging echt niet klagen", zegt Van den Berg. "Je hoort in de wandelgangen wel eens dat het aantal jeugdleden bij voetbalclubs terugloopt, maar wij hebben daar gelukkig geen last van."

Golfen in Rozendaal

De Rosendaelsche Golfclub is de tweede uitzondering op de regel dat voetbal de heersende sport is in Gelderland. Voorzitter Arnaud van Amerongen zegt dat die uitkomst onlosmakelijk verbonden is met de demografie van Rozendaal. "Golf is populair bij veertigplussers. En inwoners onder 40 jaar hebben we niet zo veel in Rozendaal", lacht hij. "Het soort inwoners correleert bovendien heel aardig met onze doelgroep van de midden- en hoger economische klassen."

In Rozendaal is golf de populairste sport. Foto: Markus Spiske / Pixabay

De 125 jaar oude vereniging telt vooral leden uit Rozendaal, maar ook uit omliggende dorpen. En andersom zijn er Rozendalers die buiten hun eigen gemeente een balletje slaan. Niet iedereen kan zomaar lid worden van De Rosendaelsche. "Er is een zekere beslotenheid en dat maakt het begeerlijk", legt voorzitter Van Amerongen uit.

"Iedereen kan zich aanmelden, maar de ballotagecommissie bepaalt of iemand wel of niet wordt uitgenodigd. We zijn blij dat we ons, ondanks allerlei crises, kunnen verheugen in grote belangstelling."

Bekijk de populairste sport per gemeente: