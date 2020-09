Vissport alleen maar groter geworden door coronacrisis

Frank Bosman: 'Voor sommigen is vissen een way of life.' Foto: Eigen foto

Vissen is in onze provincie ongekend populair en is mede door de coronacrisis alleen maar groter geworden. Dat zegt Frank Bosman van de Hengelsportfederatie Midden Nederland. "Het is een sport waarin je het zo gek kunt maken als je wilt. Voor sommigen is het zelfs een way of life."

De Hengelsportfederatie Midden Nederland heeft 55.000 leden, maar is niet de enige afdeling in de provincie. Er zijn in Gelderland nóg meer leden. Het precieze aantal weet Bosman echter niet. Wat hij wel weet, is dat de Hengelsportfederatie de op één na grootste sportvereniging is die is aangesloten bij NOC*NSF. Gelderlanders lijken de vissport te onderschatten, zei Bosman woensdag op Radio Gelderland. ''Mensen hebben er geen weet van dat het zo groot is. Dat komt natuurlijk omdat het een individuele sport is."

De vissport is heel rustgevend. Daardoor zijn juist in coronatijd meer mensen gaan hengelen. Bosman: "De federatie heeft in de ‘lockdownperiode’ echt een stijging in het aantal vispassen waargenomen. Er is drukte aan de waterkant." Hij noemt hengelen ook een mooie sport. "Soms heb je goede gesprekken aan de kant van het water. Ook is er geen afleiding. Je zit heerlijk in de natuur en hebt je hengel en jezelf."

Redden

Opvallend is dat de hengelsportfederatie zich ook bezighoudt met het redden van vissen. "In de Achterhoek is het enorm droog", vertelt Bosman. "Dat is nu voor het derde jaar op rij. De beken vallen droog en de vissen gaan dood als je ze daar niet uithaalt. We proberen die plekken daarom af te vissen."

De lage waterstand is zorgelijk. "De vis kan zich na een periode van droogte weer even herstellen, maar dan komt er nog een droogte en het jaar daarop nog een droogte. De rek gaat er zo wel een beetje uit. Als water zo vaak droogvalt, kun je je afvragen of het zin heeft om daar nog wel vissen te houden."

