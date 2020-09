Verpleeghuis koopt tests bij commercieel lab: 'Je kan niet 48 uur op uitslag wachten'

Om een corona-uitbraak in een verpleeghuis te voorkomen, moet je nog dezelfde dag weten of een bewoner of medewerker besmet is. Die mogelijkheid is er bij de GGD nu echter niet. Dat zegt directeur Jos Bleijenberg van zorgorganisatie Hanzeheerd, waar het zwaar getroffen Brinkhoven in Heerde onder valt.

Bij het verpleeghuis overleden de afgelopen maanden liefst 27 bewoners aan het coronavirus. Er zijn maatregelen genomen om een tweede golf in het verpleeghuis te voorkomen. Zo wordt er niet meer door de GGD, maar door een commercieel laboratorium getest. "Zodat we wel binnen 24 uur uitslag hebben, want daar staat of valt het mee", zegt Bleijenberg op Radio Gelderland. "Als je in een verpleeghuis corona hebt, dan moet je heel dicht op de bal zitten."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte dinsdag bekend dat verpleeghuizen alle bewoners en medewerkers wekelijks moeten testen als er ook maar één iemand met het coronavirus is besmet. Volgens Bleijenberg is dat een goede gedachte, omdat je daarmee voorkomt dat een heel verpleeghuis op slot moet. "Maar als je 24 of 48 uur moet wachten op een uitslag, dan gaat het niet werken."

Nieuwe testtechnieken

Bleijenberg noemt het belangrijk dat op korte termijn innovatieve testtechnieken beschikbaar komen om snel te achterhalen of iemand corona heeft. Zo kijken ziekenhuizen in Rotterdam en Schiedam of het virus door een soort blaastest kan worden gedetecteerd.

Het laboratorium waarbij Hanzeheerd nu is aangesloten, werkt met speeksel. "Dat gaat al sneller en is eenvoudiger", zegt de directeur. "Dat is een van de modellen die mij bekend is. Er zijn er ongetwijfeld meer."

Of het bizar is dat een verpleeghuis hier zelf achteraan moet? "Ja, dat is zo, maar corona zorgt voor een bizarre situatie", zegt hij. "Ik kan mopperen op de GGD en dat doe ik ook weleens, maar tegelijkertijd zitten we allemaal in een situatie waarin we oplossingen moeten bedenken."

Luister naar het gesprek met Jos Bleijenberg op Radio Gelderland: