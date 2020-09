Wat vind jij: kinderen moeten niet met de auto naar school gebracht worden

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent ook dat het 's ochtends en 's middags rondom veel schoolpleinen weer druk is met auto's. Veel scholen vinden dat kinderen gewoon met de fiets of de benenwagen kunnen komen. Wat vind jij: moeten kinderen fietsend of lopend naar school?

Snel je kind even bij school afzetten of toch maar even de auto pakken als het regent: bij sommige basisscholen rijden auto's af en aan in de ochtend. Steeds meer basisscholen motiveren ouders en leerlingen actief om de auto te laten staan en fietsend of lopend te komen, zo ook bij De Ontdekking in Ede.

Maar een kind op de fiets naar school sturen voelt voor sommige ouders ook onveilig. Anderen vinden het vooral onpraktisch. Wat vind jij: is het logisch om je kind met de auto naar school te brengen of kunnen kinderen prima lopen of fietsen? Laat het ons weten!