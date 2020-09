Nijmeegs tekenfestival The Big Draw dit jaar ook in Arnhem en Apeldoorn

De afgelopen zes jaar heeft de organisatie in Nijmegen de formule van The Big Draw doorontwikkeld en deze editie uitgebreid naar deze andere steden in Gelderland.

Foto: RN7

Stadstekenaar

De opening is in het Museum Het Valkhof met wethouder Noel Vergunst. Dan treedt ook de stadstekenaar van Nijmegen af en wordt de nieuwe bekendgemaakt en gehuldigd.

De laagdrempelige en vriendelijke formule wordt in Nijmegen afgetrapt van 10 - 13 september om van 17 - 24 september neer te strijken in Arnhem. De afsluiting is in Apeldoorn van 24 - 27 september. De organisatie van The Big Draw Gelderland ligt in handen van stichting P-Art.

The Big Draw Nijmegen

Overal in de stad zullen projecten plaatsvinden waar diverse kunstenaars en organisaties aan meedoen. In verband met corona is de programmering iets minder uitgebreid, maar volgens de organisatie blijven het prikkelende activiteiten waarnaar je mag kijken, luisteren of waarbij je zelf aan de slag gaat. Het tekenfestival begon in 2014 in Nijmegen en sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement.

Foto: The Big Draw Nijmegen. Foto: RN7

Muurschilderingen

P-Art wil de kunst naar de mensen toe brengen, hen inspireren op publieke locaties, ook binnen scholen, tehuizen, ziekenhuizen of bedrijven. Daarnaast brengt zij muurschilderingen voor de stad, maar ook andere kunstzinnige projecten die stad en regio positief op de kaart zetten. P-Art heeft de ambitie om The Big Draw breder uit te dragen door het hele jaar activiteiten te organiseren.

Hoofdkwartier

The Big Draw Nijmegen opereert dit jaar vanuit een hoofdkwartier midden in het centrum van Nijmegen op de Pauwelstraat 1. De toegang tot de activiteiten is ook dit jaar weer gratis, inschrijven is dit jaar vanwege corona op veel plaatsen verplicht.

Lees ook:

THE BIG DRAW GEEFT NIJMEGEN NIEUW AANZICHT