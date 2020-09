Criminelen weer volop actief in grensverkeer

Twee motorrijders staan dinsdag bij de afrit Babberich, waar de Duitse A3 overgaat in de Nederlandse A12. Aan de hand van informatie die binnenkomt, maken zij een selectie en controleren ze verschillende voertuigen steekproefsgewijs.

Britse kentekens

Wat opvalt bij de controle is dat het bij voorkeur auto’s zijn met Britse kentekens die gecheckt worden. Marvin, Teamleider Oostgrens-Midden, legt uit. “Wij hebben een aantal profielen die binnen onze selectie passen. Wij krijgen informatie over auto’s die er aan komen en kunnen op die manier goede controles uitvoeren. Die Britse kentekens vallen in één van onze profielen. In die gevallen zijn de papieren vaak niet goed voor elkaar en is het heel moeilijk om de eigenaar van de auto te achterhalen. Om deze reden worden die auto's veel gebruikt bij plofkraken maar ook bij brandstofdiefstal en andere criminele activiteiten.

Veel vangst

Het team van de marechaussee begon dinsdag met ongeveer 20 mensen, na een paar uur zijn er nog maar acht over. “De rest zit binnen papierwerk in te vullen voor alles dat we hebben aangetroffen. Krijgen we nu iets groots, zoals een achtervolging, dan is iedereen hier nodig", aldus Marvin.

De één na de ander wordt door de motorrijders naar de controlestrook begeleid. “We hebben echt veel vandaag”, aldus wachtmeester Lorenzo. Er zijn twee illegale personen aangetroffen die worden teruggestuurd naar het land waar hun asielprocedure loopt, één persoon wordt aangehouden voor het bezit van een vals rijbewijs. Twee personen zijn in bezit van pepperspray waarvoor zij een proces verbaal krijgen. Van één auto zijn de papieren niet in orde en een andere staat te boek als “spookvoertuig”, wat betekent dat de eigenaar niet te traceren is. Dit voertuig wordt in beslag genomen. Verder zijn er nog wat verdovende middelen als soft- en harddrugs in beslag genomen.