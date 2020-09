Man op fiets steelt uit auto's Overbetuwe en Lingewaard

Er zijn in de afgelopen maanden diverse meldingen en aangiften bij de politie binnengekomen over een aantal verdachte situaties en diefstallen uit voertuigen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. De politie heeft nu een man op een fiets op de korrel.

De man rijdt tijdens de nachtelijke uren, vooral tussen 03.30 en 06.00 uur, door verschillende wijken in Overbetuwe en Lingewaard. Volgens politie Overbetuwe fietst hij in alle rust door de wijken, op zoek naar onafgesloten voertuigen. In een aantal gevallen wist hij spullen uit voertuigen te ontvreemden.

Aanhouding

Ook in de nacht van maandag op dinsdag was het weer raak. Er is een verdachte aangehouden, die in het bezit was van een hoesje met daarin een Ray-Ban zonnebril. De politie vraagt het publiek de zonnebril op de foto eens goed te bekijken. Komt de bril u bekend voor? Neem dan zo snel mogelijk contact met op met de politie Overbetuwe via 0900-8844. Vermeld dan zaaknummer: 2020414665

Getuigen van een verdachte of heterdaad-situatie kunnen volgens de politie het best direct 112 bellen.