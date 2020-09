Slachtoffer nog altijd in coma na brandstichting vrachtwagen, bij eerste poging ontsnapte hij

Bij een vrachtwagenbrand in augustus raakte de chauffeur, die in de truck lag te slapen, ernstig gewond. De man ligt nog altijd in coma, zo werd dinsdagavond gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het is niet de eerste keer dat een vrachtauto van het transportbedrijf waarvoor hij werkt in brand is gestoken.

In oktober 2019 gebeurde dit ook al, op een parkeerplaats in Noord-Italië. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond, maar de chauffeur die nu in coma ligt was ook daarbij aanwezig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken.

Vermoedelijke daders op beeld

De vermoedelijke daders van de vrachtwagenbrand in Doesburg, in augustus, zijn gefilmd. Op bewakingsbeelden van het industrieterrein is te zien hoe twee mannen in de omgeving van de vrachtwagen lopen. De één is duidelijk een stuk langer dan de ander. De kleinste is vermoedelijk kaal.

Op camerabeelden is te zien dat een kleine, lichtkleurige auto op het industrieterrein na de brand wegrijdt. De politie is er zeker van dat dit een Seat Ibiza is met daarin de brandstichters.

Gaat het om een gerichte persoonlijke actie?

Het is vooralsnog onduidelijk of het om een gerichte persoonlijke actie gaat of dat de daders het gemunt hadden op het transportbedrijf waar het slachtoffer voor werkt.

Het slachtoffer wordt dus nog altijd in coma gehouden. Zijn huidige toestand is kritiek, maar stabiel. Artsen bekijken zijn situatie van dag tot dag en kunnen nog niets zeggen over zijn herstel.

