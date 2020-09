INTERVIEW | Selena Piek: 'Badminton staat niet zo hoog op de politieke agenda'

De telefonische afspraak is tijdens een mini-trainingskamp in het Duitse Saarbrücken. Daar verblijft ze een aantal dagen met spelers van de Duitse ploeg. "En daar ben ik al heel blij mee", brandt Piek direct los. "Ik heb in mijn sport de afgelopen vier maanden geen andere gezichten gezien. Ja, vorige week mocht ik dan eindelijk weer een echte wedstrijd spelen met een scheidsrechter. Dat was in de Deense competitie waar ik aan meedoe."

Oranje zone

Het onderkomen in Saarbrücken is enigszins vergelijkbaar met Papendal waar ze al jaren iedere dag intensief traint. "Een soort campus of internaat zou je het kunnen komen. Zeker geen luxe hoor", lacht Piek na de ochtendtraining en lunch. "We zouden hier met veel meer landen zijn, maar Engeland en Frankrijk konden er bijvoorbeeld niet bij zijn omdat die momenteel in een oranje zone zitten. Dan zouden ze bij terugkomst direct in quarantaine moeten. Ik ben blij met een extra wedstrijdprikkel. Het houdt je mentaal scherp."

Piek met Seinen in actie in Bangkok tijdens de Thailand Masters in januari 2020 (Foto: ANP)

Een half leven Arnhem

Piek leeft als topsporter al ruim tien jaar een druk bestaan in het dubbel en gemengd dubbel. Toen ze 15 jaar was, verliet ze het ouderlijk huis en trok naar Arnhem. "Daar woon ik nu al bijna meer dan de helft van mijn leven en dat bevalt me nog steeds uitstekend", merkt ze op. Na het tijdperk Eefje Muskens - Piek en Jacco Arends - Piek is ze nu al weer een tijdje actief met Robin Tabeling en Cheryl Seinen. Met deze partners aan haar zijde werkt de nu bijna 29-jarige Piek toe naar haar tweede Olympische Spelen.

Een absoluut hoogtepunt voor Piek, de kwartfinales in Rio met Eef Muskens (Foto: ANP)

Zeven grote toernooien

In 2016 in Rio bereikte ze met Muskens de kwartfinales. Met Arends was de poulefase het eindstation. Als de internationale toernooien weer gespeeld mogen worden, moet Piek nog vol aan de bank om zich ook voor Tokio te plaatsen. De plekken, in het dubbelspel slechts 16, zijn immers schaars. "Tot december kun je geen Olympische punten vergaren, dus vanaf januari moet ik echt top zijn. De zeven toernooien die nog gespeeld zouden worden zijn allemaal gecanceld. In principe moet ik alle toernooien met Robin en Cheryl spelen om me te kunnen kwalificeren, maar door corona is er natuurlijk veel onduidelijk."

Op het WK in Basel in 2019 met Robin Tabeling (foto ANP)

Inleveren salaris

Niet spelen betekent ook veel minder inkomsten voor de geboren Blaricumse. Piek heeft een aantal sponsors achter zich ("het gaat daarbij echt om gunnen in onze sport") en wordt met haar A-status gesteund door NOC*NSF. Maar een vetpot is het al jaren niet. "Het prijzengeld ligt nu helemaal stil, iedereen levert in. Yonex (bedrijf in sportartikelen, red.) heeft mijn contract met een jaar verlengd, maar alle internationale spelers zijn ook gevraagd het tweede deel van hun salaris voor dit seizoen in te leveren. Ja, ik heb ook toegestemd. Het geeft weinig zin om op je strepen te gaan staan. Wat moet je doen?"

Politieke agenda

"Ik geloof dat je daar uiteindelijk ook weer voor beloond wordt als het volgend jaar beter gaat", verwacht Piek. "Dat geloof moet je ook hebben. Een vast inkomen hebben wij sowieso nooit. Maar er zijn mensen die het veel slechter hebben en ik mag nog in mijn handjes knijpen met de A-status die ik heb. Dat zorgt ten minste nog voor een bepaalde zekerheid en structuur in mijn sport. Weet je, badminton staat nou eenmaal niet zo hoog op de politieke agenda", zegt ze lachend en met gevoel voor ironie.

Niet slapen

Piek voelt zich veel beter en gelukkiger dan twee jaar geleden toen een serieuze burn-out haar ver terugwierp. Het plezier in het meest explosieve spelletje ter wereld was ze volledig kwijt geraakt. "Ik zat echt niet goed in mijn vel en heb toen heel diep gezeten. Ik sliep niet en kon nergens meer van genieten. Vaak dacht ik zelfs aan stoppen, de lol was er na al die jaren van steeds weg zijn, jetlags en druk wel vanaf. Daarnaast stopte Eefje er plotseling mee. Die zag ik niet aankomen en raakte ik ook nog eens langdurig geblesseerd. Daar leer je overigens wel van relativeren, alleen was ik ook geestelijk geblesseerd en dat is nog veel zwaarder."

Rustiger en gelukkiger

Met dank aan familie, vrienden en haar psycholoog krabbelde Piek op. "Ik ben echt aan mezelf gaan werken. Veel gesprekken gevoerd en ben weer vooruit gaan kijken. Waar word ik blij van? Dat is toch winnen, topsporter zijn, maar ik heb ook geleerd dat ik moet durven te genieten. Dat deed ik niet. Ondanks alle beperkingen heb ik de afgelopen maanden veel leuke dingen gedaan waar ik echt gelukkig van werd. En dan bedoel ik ook op een creatieve manier trainen toen we Papendal niet op mochten. Ik ben minder strikt geworden. Nu neem ik wel een wijntje als dat kan. Ik voel me rustiger en veel gelukkiger.

Denken in mogelijkheden

Piek leerde omgaan met tegenslagen, ook in de eerste maanden van de corona tijd toen alles stil lag en de Spelen werden uitgesteld "Iedereen heeft daar dan last van. Ik ben gelukkig gaan denken in mogelijkheden. En niet onbelangrijk, mijn lichaam en geest kwamen tot rust. Als mens heeft die burn-out mij uiteindelijk veel gebracht. Tegenslag hoort ook bij het leven. Nu wil ik iedereen de beste versie van mezelf tonen."

Trainingsbeest

Piek ging deze zomer zelfs twee weken met vakantie naar Zuid-Frankrijk waar ze geen shuttle aanraakte en zelfs krachttraining gewoon oversloeg. "Mijn vader zei nog goh, kun je dat? Maar ik heb helemaal niks gedaan en het voelde heerlijk. Ik ken mijn lichaam goed en als ik even niet badminton, ga ik daar echt niet slechter van spelen. Een echt trainingsbeest ben ik ook nooit geweest. Als ik in de hal ben, geef ik 100 procent en kan ik heel diep gaan, maar is er ruimte om te chillen pak ik die tegenwoordig met beide handen aan. Ik kan me veel beter overgeven aan de situatie en weet nu dat ik ook zonder badminton kan."

Keuze voor gemengd dubbel

Nu ze de knop weer heeft omgezet en de juiste balans heeft gevonden in haar leven, komt ook de ambitie terug. En die is bij Piek onverminderd groot, zoals altijd. "Als ik niet presteer en niet veel kan winnen, vind ik er niks aan. Dan is topsport voor mij niet leuk genoeg. Ik denk dat er nog meer uit te halen is en wil weer verder groeien. " Tokio is sowieso het grote doel voor de Arnhemse maar ze denkt ook aan de Spelen van Parijs. "Die zijn nu al over drie jaar en dat is lichaamtechnisch nog haalbaar voor mij. Als ik door zou gaan, kies ik wel alleen voor het gemend dubbel. Met Robin Tabeling dus. Beide onderdelen trek ik fysiek niet meer na Tokio, maar voor nu is dat dus nog niet aan de orde."