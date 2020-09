Nederlanders en Duitsers blussen samen grote branden

Slaug, verteiler, versterkung. Het zijn enkele begrippen die Damon Tebeest uit Dinxperlo aan het leren is voor zijn deelname bij de jeugdbrandweer. Damen en Thijmen zijn de eerste Nederlandse jongeren die zich hebben aangesloten bij de Duitse brandweer in Suderwick.

Omroep Gelderland werkt samen met het Duitse Studio47 aan de 'Vrij zonder grenzen' in Europa. Het programma vertelt grensoverschrijdende verhalen uit de regio die te maken hebben met de 75e Bevrijdingsdag en 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen aan deze tijd staan centraal, bijvoorbeeld aan vlucht en verdrijving, maar ook de gevoelens van nu zijn erg belangrijk over wat ons verbindt en wat ons van elkaar onderscheidt.

Buiten het dorp in het Duitse Suderwick komen de brandweerwagens aangesneld. De slangen worden afgerold en de jongeren rennen heen en weer hun waterkanonnen gericht op nep vlammen.

“Ik was altijd al fan van de brandweer”, vertelt Damon met glimmende ogen. “Mijn vader zit ook bij de brandweer en ik ging vaak mee op avontuur. In Dinxperlo heb je geen jeugdbrandweer, dus ik was erg blij toen ik werd gevraagd om bij de Duitse jeugdbrandweer te komen.”

Het is even wennen met de communicatie, maar de jongens doen hun best om alle vakbegrippen zo spoedig mogelijk te leren uit hun speciale brandweer woordenboek.

“We hopen met de jeugdbrandweer jongeren te interesseren voor het brandweerwerk zodat ze zich later als vrijwilliger aansluiten bij de volwassenen brandweer”, vertelt vader Dewi. Als bevelvoerder weet hij hoe belangrijk het is om jeugd aan te trekken. In Duitsland is het verkrijgen van vrijwilligers vele malen makkelijker dan in Nederland.

Bij de familie Te Beest gaat het aan de keukentafel vaak over de brandweer. Ook Dewi’s opa raakte al voor de oorlog betrokken als vrijwilliger.

“Het moet voor mijn opa bijzonder zijn geweest, om na de oorlog weer te moeten samenwerken met de Duitsers. Wel kreeg hij een uitzondering dat hij zijn fiets niet in hoefde te leveren, zodat hij mobiel bleef. Kijk, daar heb ik nog een certificaat van. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, Namelijk om grote branden samen te blussen en iedereen weer veilig thuis te krijgen. Daar maakt je nationaliteit geen verschil in,” aldus Dewi.

Bekijk de aflevering van 'Vrij zonder grenzen':