'Mijn Duitse partner heeft last van plaatsvervangende schaamte'

Op het terras van Nijmegen centrum is geen vrije stoel meer te vinden. Het is roze woensdag. "Vaak weten deelnemers van Roze Woensdag niet eens waarom ze in het roze gekleed gaan," legt de Nederlandse Ap uit.



Hij en zijn Duitse partner Hans wonen net over de grens in Emmerich. Ap draagt als voorzitter van het COC regio Nijmegen de regenboogvlag. In de serie "Vrij zonder grenzen" leggen grensbewoners uit hoe Duitsers en Nederlanders met elkaar omgaan.

Ap voelt zich inmiddels helemaal thuis in Emmerich, maar bijzonder is het toch wel om als Nederlands - Duits echtpaar samen te wonen in het grensgebied.

"Ik kan met iedereen praten over de oorlog, hoewel ik aan mijn partner merk dat hij soms last heeft van plaatsvervangende schaamte, maar er is geen sprake van goed of fout. Beide onze families hebben eronder geleden. Het zijn vooral menselijke verhalen die gedeeld worden."

Samenwerking met Duitsland

Omroep Gelderland werkt samen met het Duitse Studio47 aan het programma 'Vrij zonder grenzen' in Europa. Het programma vertelt grensoverschrijdende verhalen uit de regio die te maken hebben met de 75e Bevrijdingsdag en 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen aan deze tijd staan centraal, bijvoorbeeld aan vlucht en verdrijving, maar ook de gevoelens van nu zijn erg belangrijk over wat ons verbindt en wat ons van elkaar onderscheid.

