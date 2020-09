Railterminal vertraagd: niet open voor 2025

De Railterminal bij Valburg gaat niet open voor 2025. Dat zegt de provincie Gelderland. De vertraging komt door de stikstofuitspraak van vorig jaar. In het originele plan zou de Railterminal in 2024 in gebruik worden genomen.

Een deel van de procedure moest door de stikstofuitspraak over. Het nieuwe ontwerp-inpassingsplan is inmiddels af. Bij het vorige ontwerp waren er 126 mensen die een bezwaarschrift indienden. Dat moet nu ook allemaal opnieuw. Volgens de provincie is het wel mogelijk om dezelfde brief opnieuw in te sturen.

Weinig verschillen tussen versies

Ten opzichte van het vorige plan is er overigens weinig gewijzigd. De zogenoemde zuidlocatie is opnieuw onderzocht, maar de verschillen zijn volgens de provincie nihil. Bovendien is die optie niet meer mogelijk omdat de grond daar al vergund is voor de aanleg van het zonnepark. De gemeente Overbetuwe wilde deze mogelijkheid onderzocht hebben.

In het nieuwe plan is een rotonde weggehaald, daar komt nu een kruispunt. De rotonde werd bedacht zodat vrachtwagens ruimte hadden om te keren als bijvoorbeeld het hek dicht zit. De toekomstige exploitant krijgt nu de verplichting om voertuigen op het terrein te laten keren.