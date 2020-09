GLD doc - Sandy, de verloren veteraan

Sandy, de verloren veteraan is een aangrijpende documentaire over oud-veteraan Alexander Sandy Cortmann. In 1944 meldt hij zich op zijn 22ste vrijwillig aan voor een geheime militaire missie. Dat blijkt Operatie Market Garden. In 2019, na 75 jaar, is hij voor de allereerste keer aanwezig bij de herdenkingen van Market Garden in Nederland. Hij is dan 97 jaar. Het wordt een emotionele achtbaanrit; van een hernieuwde en spannende parachutesprong tot een roerende afscheidsborrel bij het graf van zijn beste vriend.

Met zijn dan weer ontroerende, dan weer humoristische verhalen wordt Sandy Cortmann die week een landelijke beroemdheid. Tot dan toe is hij vreemd genoeg als oorlogsveteraan onbekend. Tijdens en na de Slag om Arnhem maakt Cortmann zoveel narigheid mee, dat hij zich decennialang alleen maar bekommert om zijn gezin van vrouw en twee kinderen en zijn werk als loodgieter. Hij begeeft zich niet in veteranenkringen en heeft het geld niet om de jaarlijkse herdenkingen in ons land bij te wonen.

Dat verandert als hij in 2012 bij toeval als veteraan wordt ontdekt. Bob Crocker, toenmalig voorzitter van het Parachute Regiment in Aberdeen, hoort zijn verhaal. Als zijn bestaan en oorlogservaringen ook nog eens worden bevestigd door archieven van het Imperial War Museum in Duxford, gaat het snel. In 2019 wil Sandy per se bij de jubileumherdenking van Market Garden zijn en dat lukt, ook door zijn goede vriend Gary Haughton, zelf een veteraan van recenter datum. "Ik zie het als een afronding van mijn leven. En om de geesten van Arnhem eindelijk te laten rusten", zegt Sandy daarover in juni vorig jaar tegen Omroep Gelderland.

Voor Sandy is een bezoek aan het graf van zijn kameraad Gordon Matthews dan ook het belangrijkste onderdeel van de herdenkingen. En die septemberweek in 2019 zit hij zo vol adrenaline, dat het zelfs komt tot een tweede parachutesprong boven de Ginkelse Heide. Ondanks zijn vaste voornemen tot een tweede bezoek aan de herdenkingen komt het niet zo ver. Market Garden-veteraan Alexander 'Sandy' Cortmann overlijdt dit jaar op 23 mei in zijn woonplaats Aberdeen. Hij is 97 jaar geworden.

De documentaire Sandy, de verloren veteraan is een portret van een rasverteller, een charmante vlegel en bovenal een held tegen wil en dank die zich als 'eenvoudige loodgieter' vereerd voelt dat zoveel mensen hem op het einde van zijn leven nog zoveel liefde en erkenning geven.

