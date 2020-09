'Dit moet een gestoord iemand zijn', buurt in ban van autobranden

Bekijk de video over de brand. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik hoop dat we aankomende nacht een iets rustiger nacht hebben als afgelopen nacht, want die was echt niet prettig hoor", zegt de 84-jarige Andries van Riemsdijk.

Van Riemsdijk woont met zijn 80-jarige vrouw in één van de bejaardenwoninkjes pal naast de parkeerplaats waar rond 2 uur 's nachts de brand uitbrak. De brandende auto's stonden op amper een meter van zijn zijmuur geparkeerd.

"Ik ben naar buiten gegaan en toen zag ik de vlammen boven het dak uitslaan. Ik heb m'n overbroek aangetrokken, want ik stond daar in mijn onderbroek. Het is dan nog een geluk geweest, dat ik er nog enigszins bijtijds bij was."

Want terwijl de gealarmeerde brandweer de auto's blust, kan Van Riemsdijk zijn auto snel van de parkeerplaats rijden. Zijn voertuig heeft daardoor maar lichte schade opgelopen.

De andere twee wagens zijn er minder goed vanaf gekomen: "Volkomen total loss", zegt hij. "We stonden vannacht allebei buiten. Mijn vrouw was in shock. En ze is al een hartpatiënt. Alles was hier in rep en roer."

'Dat moet een gestoord iemand zijn'

Van Riemsdijk zegt niet te weten wie de brand heeft gesticht: "Totaal niet, maar dat moet een gestoord iemand zijn, want anders dan doe je dat niet. Ik weet het niet. Ik zie dit wel vaak op televisie en dan vind je dat heel erg. Maar als je het dan zelf overkomt is dat toch wel even een heel ander verhaal, hè. Ik ben heel erg geschrokken."

Volgens de buurt moeten er camerabeelden zijn van de brandstichters, want onlangs is er een camera in de straat opgehangen.