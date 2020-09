Opnieuw veel nieuwe coronabesmettingen in onze provincie

De voorbije zeven dagen zijn er in Gelderland opnieuw veel besmettingen met het coronavirus vastgesteld: er kwamen 238 nieuwe gevallen bij. Vorige week was er met 258 nieuwe besmettingen al sprake van een flinke toename. De weken ervoor was er namelijk nog sprake van 172, 165 en 78 nieuwe gevallen van corona.

Van nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen was de laatste zeven dagen geen sprake in onze provincie. Landelijk gezien was dat wel het geval: 23 mensen met een coronabesmetting werden opgenomen en twaalf patiënten overleden.

Landelijk opnieuw veel besmettingen

Door heel Nederland kwamen er de laatste week 3546 erkende coronabesmettingen bij. Dat zijn er iets minder dan de week ervoor, toen er sprake was van 3576 nieuwe besmettingen.

Met name in Zuid-Holland (1183) is een toename te zien, gevolgd door Noord-Holland (942) en Noord-Brabant (524). In Drenthe (6), Groningen, Friesland en Zeeland (allen 29 nieuwe besmettingen) is nauwelijks sprake van nieuwe gevallen.

Reproductiegetal onder 1

Het goede nieuws is dat het reproductiegetal in zeven dagen tijd gezakt is van iets boven de 1 naar 0,99. Dat wil zeggen dat op dit moment 100 mensen met het coronavirus samen 99 mensen besmetten. Als het reproductiegetal onder 1 ligt, verdwijnt een infectie langzaam maar zeker.

Bekijk hier hoeveel besmettingen er de afgelopen twee weken in jouw gemeente zijn gemeld.

Zie ook: CORONA | De belangrijkste cijfers op een rij