Aflevering 1: Groene Visionair Nico Wissing uit Megchelen

Nico Wissing, geboren en getogen in het Achterhoekse Megchelen wist al vroeg wat hij wilde worden. Geen brandweerman, piloot of dokter. Nee, Nico dacht van bloemen, planten en prachtige tuinen waar mensen, vogels en insecten samen kunnen vertoeven.

Nico is tuin- en landschapsarchitect. In zijn tuin in Megchelen experimenteert hij erop los. Zo kijkt hij naar alternatieve vormen van planten, het mengen van kruiden, het maken van groene daken, hij heeft er een wilgentunnel staan en zijn atelier is gebouwd van leem en stro. In Nico’s hoofd speelt zich altijd de wereld van de toekomst af. En die moet beter en anders worden ingericht.

Internationale prijzen

De afgelopen jaren won hij diverse internationale prijzen voor zijn ontwerpen. Hij wordt ook wel de ‘groene visionair’ genoemd. Vanwege zijn vooruitziende blik op een meer duurzame omgeving en samenleving. "Natuur moet onderdeel zijn van onze woon- en werkomgeving. Dus ook in grote steden", vindt Nico.

In Doetinchem haalde hij letterlijk de natuur naar je toe met een daktuin van 7400 m2 groot. En binnenkort wordt gestart met nog een groot project in die stad: de aanleg van een stadspark met de bevlogen naam: Park of Dutch dreams.

Duurzame missie

Volgens Nico staat onze wereld op springen. Jarenlang voelde hij zich een roepende in de woestijn. Maar nu heeft Nico het idee dat duurzaamheid echt voet aan de grond krijgt. De droge zomers en de corona-ellende heeft de ikke-ikke-ikke samenleving geen goed gedaan. Het geeft Nico een extra boost om door te gaan met zijn duurzame missie. “Voordoen en aanbieden. Laten zien dat het anders kan, dat werkt” aldus Nico. “Alleen mensen willen overtuigen werkt eerder averechts”