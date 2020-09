Laurette eet brandnetels en paardenbloemen

"Pas op, een brandnetel." Bijna iedereen associeert onkruid met negatieve ervaringen. Maar Laurette van Slobbe uit Twello niet. Sterker nog: ze is dol op brandnetels. Ze groeien volop in haar tuin. Bovendien eet ze graag wilde planten.

"Wilde planten zijn een deel van mijn dagelijkse groente. Ik eet ze een paar keer per week. Als kruid in m'n sla, of als hoofdgroente. Dan loop ik in het bos, en denk ik: 'Wat een mooie dovenetel'. Die neem ik dan mee naar huis. Uiteraard met respect voor de natuur."

"Als kind was ik als dol op wilde planten. Ik wilde ze leren kennen. Met een botaniseertrommeltje ging ik op zoek. Dat is een blikje om ze in mee te nemen en thuis te drogen. Later kwam ik erachter dat wilde planten ook geneeskrachtig zijn. En dat je ze kunt eten. Het is jammer dat weinig mensen dat weten. Daarom ben ik workshops gaan geven. Bij het Hof van Twello, en ook gewoon bij mij in de achtertuin."

Lekker en gezond

Laurette raadt iedereen aan om wilde planten te eten. "Het is zo lekker. Maar ook heel gezond. Bij gewone groenten zijn veel waardevolle stoffen verloren gegaan. Door de veredeling. Waardoor groenten bijvoorbeeld langer houdbaar zijn. Dat is nog niet gebeurd met wilde planten. Een paardenbloem is bijvoorbeeld goed voor je lever. En een brandnetel is voor heel veel dingen goed, zoals je huid."

Toch is het eten van wilde planten niet zonder gevaar. "Je kunt fouten maken. Met fluitekruid bijvoorbeeld. Dat wordt nog weleens verward met dolle kervel. Het lijkt op elkaar, maar dolle kervel is giftig."

Laurette adviseert daarom om te beginnen met planten die je goed herkent. Zoals de paardenbloem, melganzenvoet, vogelmuur en zevenblad. "Goed kijken en vergelijken. Twijfelen is het beste dat je kunt doen. Bij twijfel niet doen."

