Minder verspilling in supermarkt door brood uit de diepvries

De proef startte in december in de Jumbo in winkelcentrum de Tarthorst in Wageningen. De supermarkt vriest een deel van het versgebakken brood in. Als het verse brood aan het einde van de dag uitverkocht raakt, ligt er voor klanten een alternatief in de vriezer.

Zo hoeft er aan het einde van de dag minder te worden weggegooid. Per week bespaart de supermarkt dankzij de proef gemiddeld 87 broden.

De broden liggen in een vriezer op de broodafdeling. Dat was in het begin wel even wennen voor veel klanten, zegt de bedrijfsleider van de Wageningse supermarkt. "We hebben een tijdje iemand erbij gezet die wat kon uitleggen over de proef. Want het brood is feitelijk nog verser dan wanneer je het zelf koopt en het thuis in de diepvries doet."

Thuis invriezen

Uit onderzoek blijkt dat zo'n zeventig procent van de mensen zelf versgebakken brood thuis invriezen. MVO Nederland hoopt voedselverspilling tegen te gaan door het project uit te breiden. Het project heeft inmiddels de interesse gewekt van andere supermarktondernemers, zegt MVO.

