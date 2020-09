Internetfraudeur licht voor duizenden euro's op

De man pinde het geld in Amsterdam. Hij stuurde hem - zogenaamd namens de bank - een sms dat zijn pinpas was verlopen. Via een link in het bericht kon het slachtoffer zijn nieuwe pas opvragen en zo konden de criminelen zijn gegevens inzien.

De politie waarschuwt voor dit soort zaken: de bank zal u nooit sms'en of mailen over dit soort zaken. Weet u wie deze man is? Neem dan contact op met de politie. Dat kan ook via dit tipformulier.

Zaaknummer: 2020181757