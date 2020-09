Tientallen gasflessen gestolen in Nijkerk

De politie is op zoek naar inbrekers die toeslaan in op de Marconistraat in Nijkerk. In totaal worden er 28 gasflessen gestolen met een waarde van 10.000 euro.

In de flessen zit gas dat wordt gebruikt voor het vullen van airco's en koelinstallaties in winkels. De flessen worden met moeite over het gek getild en in een auto geladen. De politie hoopt op informatie over waar de flessen zijn gebleven.

Weet u meer over deze diefstal? Bel dan met 0800 6070 of vul het tipformulier in.