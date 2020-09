Pool onder invloed rijdt zich in alle vroegte klem in Barneveld

Een Poolse automobilist is dinsdagochtend onder invloed tegen een plantenbak in Barneveld aangereden. De man bleek zowel drank als drugs te hebben gebruikt.

De man stapte in alle vroegte in beschonken toestand achter het stuur. De politie kreeg rond 8.30 uur een melding over de bestuurder, nadat die op abrupte wijze tot stilstand was gekomen. Hij had zich vastgereden tegen een plantenbak op de Plantagelaan.

De politie liet de man een blaastest uitvoeren en controleerde of hij drugs had gebruikt. De 38-jarige automobilist bleek op beide fronten positief te testen. De man is daarop ingesloten voor verder onderzoek. Wat hij precies heeft gebruikt, zal een bloedproef moeten uitwijzen.