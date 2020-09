GLD doc - De toekomst van water

Nederland is een waterland. Van oudsher zijn we gewend om ons overtollige water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee, want we houden graag droge voeten. Dijken beschermen ons tegen overstroming en we hebben een Deltaplan om de zee buiten de deur te houden.

Het water is in het laaggelegen Nederland een gevaar en vaak was het zelfs een last. Maar het klimaat verandert, er lijkt vaker sprake van extreme weersomstandigheden. Langere periodes van droogte en korte periodes waarin relatief veel regen valt. Gedurende die droge periodes is er veel vraag naar sproeiwater voor de landbouw, en de natuur verdroogt. Maar ook de drinkwatervoorziening staat onder druk. Is er een manier om duurzamer met ons ‘zoete’ water om te gaan? Zodat in de toekomst de natuur niet verdroogt, de landbouw over voldoende water kan beschikken en er voldoende drinkwater is voor iedereen? En wat kunnen we zelf doen als grootgebruikers van ‘zoet’ water?

De gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 120 liter schoon leidingwater per dag. Maar voor de productie van onze voeding en kleding is heel veel meer water nodig. De optelsom komt op 5500 liter zoet water per persoon per dag. In de documentaire De waarde van water vertelde een deskundige dat er 800mm regen per jaar valt in Nederland. Een derde daarvan stroom direct weg. Is er een manier om dat water te bergen voor droge periodes waarin we het hard nodig hebben?

De documentaire De toekomst van water wordt op zaterdag 26 september om 16.00 uur uitgezonden op TV Gelderland (daarna om 16.25 uur herhaald).