'Ik zie hem iedere keer weer', overvaller bindt handen bewoners vast

Het waren doodsbenauwde momenten voor de bewoners van een woning aan de Harderwijkerweg in Laag Soeren. Ze zaten in een badkamer, handen vastgebonden terwijl een overvaller hun huis doorzoekt.

De vrouw vertelt haar verhaal in Bureau GLD. Het is 21 augustus, op klaarlichte dag, als de bewoners thuiskomen in hun woning aan de Harderwijkerweg en een man met een mes in zijn hand op de auto afloopt. Hij dwingt het echtpaar om uit te stappen en bindt hun handen vast met tiewraps.

Vervolgens dwingt hij ze de deur open te doen. "We moesten naar binnen, hier aan tafel gaan zitten", vertelt het slachtoffer. Daar wilde hij geld. Even later moeten ze verkassen, naar de badkamer. "En hij bleef maar zeggen: 'Je moet doen wat ik zeg, anders steek ik. Dat heeft het meeste impact gehad."

Als de overvaller weg is weten de bewoners zich te bevrijden."Maar als ik wakker word, zie ik hem iedere keer weer staan."

De politie denkt dat de man wilde inbreken, maar werd verrast doordat de bewoners thuiskwamen. In Bureau GLD wordt de oproep gedaan om camerabeelden uit de buurt af te staan, het gaat om beelden van 21 augustus, tussen 11 en 12 uur.

De dader is een Nederlands sprekende man, 40 jaar oud, met een lichte huidskleur. Hij is van middelgrote lengte, had een stevig postuur een kort haar. Die dag droeg hij een wit t-shirt met een opdruk en een lange broek.

Heeft u tips over deze overval? Bel dan met de politie via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-6070. Ook kunt u online een tip doorgeven.