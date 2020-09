Gelderse boer stapt naar Europees Hof om fosfaatrechten

Een Gelderse boer stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de Nederlandse fosfaatregels aan te vechten. Eerdere rechtszaken in ons land mochten niet baten voor boeren die door de regels financieel in de knel zijn gekomen.

Advocaat Jacoline Kroon van A&S Advocaten in Wageningen staat deze en nog een boer uit Noord-Holland bij in hun procedure richting het Europees Hof. Eerder stond zij tientallen boeren bij die in Nederland bezwaar maakten tegen het nieuwe fosfaatrechtenstelsel.

Onvoorzien

De toename in de fosfaatuitstoot tussen 2015 en 2017 leidde tot de invoering van het nieuwe stelsel in 2018. Boeren ontvingen op dat moment fosfaatrechten voor het aantal koeien dat ze op 2 juli 2015 in de stal hadden staan. Volgens Kroon hebben de boeren dit niet voldoende kunnen voorzien.

Ondernemers die bijvoorbeeld net voor de peildatum hadden geïnvesteerd in extra stallen, maar nog geen vee hadden staan, kwamen daardoor in de knel. Zij moesten extra fosfaatrechten bijkopen of konden niet al hun stallen in gebruik nemen.

Gebakken peren

En zo kwam het nieuwe stelsel op het bordje van de boer, zegt Kroon. "Die zitten nu met de gebakken peren." Nederlandse rechters hebben in eerdere zaken gewezen op het ondernemersrisico en de boeren in het ongelijk gesteld. De Wageningse advocaat zegt dat er te weinig rekening is gehouden met de individuele omstandigheden van de boeren.

Om de procedure te kunnen bekostigen is eerder een crowdfundingsactie opgezet door de boeren. Maar niet alle aanvragen bij het Europees Hof worden ook daadwerkelijk in behandeling genomen. Het is dus nog afwachten voor de twee boeren of de Europese rechter uitspraak gaat doen.