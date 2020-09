Noodlijdend Orientalis neemt drastische maatregelen

Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting neemt ingrijpende maatregelen om het hoofd financieel boven water te houden. Door de coronacrisis ziet bestuurder Walter Hamers zich hiertoe gedwongen. "Corona heeft ons een laatste zetje gegeven, maar de exploitatie was al kwetsbaar."

Per 1 oktober zet het noodlijdend openluchtmuseum de deuren alleen nog open voor scholen en groepen. Op bijzondere momenten worden individuele bezoekers nog wel toegelaten.

De drastische maatregel om geen afzonderlijke bezoekers meer toe te laten, is er één in een reeks om het hoofd boven water te houden. Orientalis zet ook het mes in de exploitatie. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en huisvestingskosten en vaste lasten worden gereduceerd. Het museum bekijkt onder meer of de dieren elders kunnen worden ondergebracht. Dat scheelt in de kosten voor verzorging.

Andere manier van werken

Bestuurder Walter Hamers legt uit dat het park praktisch gezien een maand eerder dichtgaat voor individuele bezoekers dan in voorgaande jaren. "Essentie is dat we op een andere manier gaan werken. Op vaste momenten bieden we een museumprogramma aan dat past bij de identiteit van het museumpark. Dat doen we met externe partners, met evenementen, een educatief programma en seizoensactiviteiten."

"Zo’n flexibele werkwijze is een goede basis voor het Toekomstplan waar gemeente, provincie en dorpsgemeenschap enthousiast over zijn", vervolgt Hamers. "Dit is nodig om een goede bodem te leggen voor dat Toekomstplan. En voor de helderheid: dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig."

Grondverkoop

Het Toekomstplan voor het park moet zorgen voor 3 à 4 miljoen euro. Daarbij wordt grond rondom het park verkocht voor zo’n acht villa’s en voor veertig woningen voor 'short stay verblijf'. Walter Hamers: "Daarbij moet je denken aan mensen die een soort retraite willen houden."

Het geld is hard nodig, want er is veel achterstallig achterhoud aan de gebouwen. Hamers denkt dat daarvoor wel 10 miljoen euro nodig is. "Er is nog geen inspectie gedaan, maar het zal eerder meer dan minder zijn."

Geld van rijk en provincie

Behalve het eigen geld dat moet komen uit het Toekomstplan hoopt Hamers dat rijk en provincie bijdragen. Er staan tenslotte 29 rijksmonumenten op het park. De gemeente Berg en Dal heeft vorig jaar al zes ton toegezegd op voorwaarde dat ook andere overheden zouden bijdragen.

Hamers die sinds juli dit jaar is begonnen als bestuurder bij Orientalis heeft veel vertrouwen in het museumpark, met name voor bijzondere gelegenheden. "Met het feest van licht rondom Kerst vorig jaar kwamen hier 20.000 bezoekers."

Met Pasen zou zoiets ook moeten kunnen, denkt Hamers hardop. "Misschien kan The Passion hier wel een keer worden opgevoerd!" Er is al contact geweest met de programmamakers, maar zoiets kost volgens hem tijd. "Volgend jaar zal The Passion hier nog niet zijn, maar wie weet in de toekomst."

