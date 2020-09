Verpleeghuis waar 27 mensen stierven door corona, is voorbereid op tweede golf

Brinkhoven werd tijdens de eerste coronagolf hard geraakt: maar liefst 27 bewoners van het verpleeghuis overleden in korte tijd en veel andere bewoners en personeelsleden werden ziek. "Daarom willen we ons extra goed voorbereiden op een tweede golf: zoiets willen we niet nog eens meemaken", benadrukt kwaliteitsverpleegkundige Judith Kruizenga.

Beschermende kleding

"Dit is een aparte ingang." Kruizenga laat de corona-unit zien. "Dat betekent dat we besmette bewoners door deze deur naar binnen brengen. En ook het personeel en eventueel bezoek mag niet door de hoofdingang naar binnen, maar alleen door deze deur."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Wie naar binnen gaat, komt eerst in een kleine gang terecht. "Hier kleedt iedereen zich om in beschermende kleding, pas daarna mag je de corona-gang betreden", legt de verpleegkundige uit.

De afgelopen weken is er flink verbouwd in de gang op de begane grond van Brinkhoven. "Alle zeven kamers hebben een opknapbeurt gehad", laat Kruizenga zien. "En we hebben hier nieuwe bedden en stoelen voor de kamers, er is een speciale zusterpost gemaakt, waar we tijdens onze dienst kunnen zitten, en we hebben een toilet gecreëerd voor personeel en bezoekers."

Lege kamers

Omdat er zoveel bewoners overleden door corona, kwam een groot aantal kamers leeg te staan. "Daar moeten we dan maar gebruik van maken", zegt Kruizenga. "Een deel van de bewoners van deze gang is ook overleden, helaas."

Een aantal andere bewoners is intern verhuisd naar een andere afdeling. "Daardoor hebben we hier zeven kamers beschikbaar voor coronapatiënten. Als het nodig is, kunnen we er twee op een kamer leggen. Dus hier kunnen we maximaal veertien patiënten tegelijk behandelen."

Training voor verpleegkundigen

Bij de speciale corona-unit komt ook een team coronaverpleegkundigen. "We hebben mensen gevraagd of ze zich geroepen voelen om bij eventuele besmettingen de coronapatiënten te helpen. Zowel in Hattem, bij de Bongerd, als hier in Heerde heeft zich daarvoor een aantal verpleegkundigen aangemeld."

Die verpleegkundigen kregen maandagmiddag nog een training. "Dat is wel handig", vindt Miranda Tellegen. "Ik deed net alle beschermende kleding weer aan, maar ik wist de volgorde niet meer. Terwijl ik dat toch zo'n tien of elf keer op een dag deed tijdens de crisis."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook het meten van de bloeddruk, het herkennen van symptomen en allerlei praktische handelingen komen aan bod in de cursus. "Ik heb het gevoel dat we nu veel beter voorbereid zijn dan in maart", zegt Tellegen. "En het is goed om hier al zo met elkaar over na te denken. Maar laten we toch vooral hopen dat het allemaal niet nodig is."

Daar sluit Kruizenga zich volmondig bij aan. "Ik hoop dat we de corona-unit zo snel mogelijk, ongebruikt, kunnen sluiten."