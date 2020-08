Eerste punten binnen voor effectief De Graafschap

De spanning zat er duidelijk op bij De Graafschap in de eerste helft. Vooral op het middenveld was de afstemming met Rick Dekker en Elmo Lieftink niet goed, waardoor de thuisploeg totaal niet aan het voetballen kwam. Sterker, De Graafschap speelde een belabberde eerste helft voor ongeveer 3500 stille toeschouwers.

Mentale opsteker

FC Den Bosch combineerde goed, stond uitstekend georganiseerd en stichtte ook het eerste gevaar op De Vijverberg. Kansen waren er nauwelijks. Alleen Daryl van Mieghem was even dreigend en liet later nog een redelijke kans liggen. Op slag van rust kopte Toine van Huizen de belangrijke 1-0 binnen uit een hoekschop van Hamdaoui. Een enorme mentale opsteker voor De Graafschap dat in niets leek op de ploeg die SC Heerenveen van de mat veegde in de voorbereiding.

Bekijk hier de video. Tekst gaat daarna verder.

Na rust herpakte De Graafschap zich en toonde de ploeg van Snoei meer lef. Het stroperige spel werd vervangen door strijd, meer tempo en durf. Eerst liet Van Mieghem opnieuw een grote mogelijkheid onbenut, kort daarop was het ineens 1-1. Julian Lelieveld passeerde op ongelukkige wijze zijn eigen doelman Rody de Boer die kon terugzien op een prima debuut in het Achterhoekse doel. De Graafschap gooide de schroom eindelijk van zich af en ging met meer vertrouwen op zoek naar een voorsprong.

Opoku valt in en scoort

Die kwam er via Van Mieghem, die daarmee alsnog zijn goal te pakken had. De vleugelspits schoot raak in de verre hoek. Enkele minuten later was het al 3-1 na een aanval met Elmo Lieftink als eindstation. Jhonatan Opoku viel in en bekroonde zijn optreden met een fraaie goal afstand. De inwoner van Zutphen schoot de bal in het dak van het doel.

FC Den Bosch deed via Hornkamp nog iets terug, maar spannend werd het nooit meer. Aanvoerder Ralf Seuntjens liet nog een grote kans liggen na opnieuw een goede aanval. De spits tikte bij de eerste paal net naast. Zo won De Graafschap met 4-2 en kon de club uit Doetinchem de eerste belangrijke drie punten bijschrijven.