Lunchen met Sean Connery, herinneringen aan 'A bridge too far'

Het zijn foto’s van mooie herinneringen van bijvoorbeeld Reineke Kramer, de toenmalige productie-assistente van regisseur sir Richard Attenborough. Zo kiekte ze Sean Connery die vlak voor de opnames nog even bijgeknipt wordt door de kapper op een grasveldje bij Doesburg. "Ja, of je gaat met Robert Redford naar de tennisbaan", blik ze terug met een twinkeling in haar ogen.

De mooiste tijd uit haar leven, samenwerken met de grote Britse regisseur. "Op een avond, dat weet ik nog heel goed, belde sir Richard mij op met de mededeling: just to tell you that you are fired. Dus: ik bel alleen maar even om te vertellen dat je ontslagen bent. Maar dat was humor. Daar moest je in het begin even aan wennen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Verschillende keren gestorven

Ton van Roozendaal was figurant. Op 33-jarige leeftijd was hij 33 draaidagen van de partij. Als Amerikaan sneuvelde hij bijvoorbeeld tijdens de roemruchte Waaloversteek. Hij laat het ontstekingsmechanisme van de schotwond zien dat hij al die tijd bewaard heeft. “Een stalen plaatje en een zakje nepbloed."

Als degene voor hem in het bootje sneuvelt, was het zijn beurt om te sterven. "En toen kregen we een hele bak water over ons heen gestort en zijn we gezonken", lacht hij. En zo is hij verschillende keren gestorven tijdens de filmopnames. "Ik ben ook als Duitser gruwelijk overleden."

Onvergetelijk avontuur

Ook Cees Lange – destijds 18 jaar – koestert de herinneringen. Bijvoorbeeld van de verfilming van de bevrijding van Eindhoven, opgenomen in Deventer. "En mijn moeder zit op de tank, nu 86 jaar, en dat was toenmalig het bevrijde meisje."

Een onvergetelijk avontuur. Lange: "Neem Sean Connery, dat was James Bond. Als 18-jarige kijken naar James Bond en dan ook nog samen met hem mogen lunchen!"