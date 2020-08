Zonnepanelen voor gunstige prijs, gemeente helpt handje mee

De gemeente Nijmegen organiseert voor alle woningeigenaren in de stad een gezamenlijke inkoopactie voor isolatie, zonnepanelen en het zuiniger afstellen van de centrale verwarming. Op die manier weten inwoners van de Waalstad zeker dat ze met een betrouwbare partij in zee gaan voor een redelijke prijs. Met deze actie wil de gemeente duurzame energieopwekking en energiebesparing stimuleren.

Doordat steeds meer bedrijven zonnepanelen en woningisolatie aanbieden, is het voor Nijmeegse huiseigenaren lastig een goede keuze te maken. Daarnaast is het zuinig afstellen van de cv-installatie thuis nog niet zo bekend als manier om energie te besparen. Door de aankoop te bundelen kunnen bewoners makkelijk zonnepanelen, muur- en vloerisolatie en het zuinig afstellen van de cv-installatie inkopen bij betrouwbare installateurs tegen een scherpere prijs.

Specialisten

De actie is in samenwerking met het Regionaal Energieloket georganiseerd. Technische specialisten van het Regionaal Energieloket hebben het aanbod van verschillende installateurs in de regio bekeken. Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring zijn installateurs gekozen die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wethouder Harriet Tiemens hoopt erop dat veel huiseigenaren meedoen aan de actie. "Zonnepanelen, isoleren en een zuinige cv schelen echt in de energierekening. En isolatie zorgt in zomer en winter voor een fijne temperatuur in huis. Als we in Nijmegen samen minder energie gebruiken, zijn we voorbereid op de toekomst in een aardgasvrije, energie neutrale stad."

Persoonlijk adviesgesprek

Nijmeegse huiseigenaren kunnen zich tot 16 november inschrijven voor deelname aan de actie. Dan krijgen ze een persoonlijk adviesgesprek met de installateur over onder andere de hoeveelheid en locatie van de zonnepanelen en/of isolatie. Kort na het adviesgesprek ontvangt de huiseigenaar een vrijblijvende persoonlijke offerte voor één of meerdere onderdelen van de actie.

Voor wie eerst meer over de actie wil weten, organiseren de gemeente en het Regionaal Energieloket informatieavonden. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze via internet plaats. Dan wordt de actie verder toegelicht en kunnen woningeigenaren vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur.