Eerste en laatste kermis voor Ida en haar schiettent

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Normaal gesproken zou ik er nu al een stuk of dertig op hebben zitten. Nu is dit de eerste kermis", vertelt Oostenenk. Samen met haar dochter geeft ze de knuffels en de andere prijzen een plekje in haar schiettent. "Er komen telkens mensen langs om te kijken of een praatje te maken", lacht de tiener.

Verdrietig, maar ook blij

Met dubbele gevoelens heeft de Zutphense haar schiettent maandag uit de stalling gehaald. "Van de week was ik heel verdrietig, maar toen ik alles weer in m'n handen had werd ik weer wat vrolijker. En toen we hem hier gisteren neerzette had ik weer dat ouderwetse gevoel." Haar zoontje en dochter hielpen een handje mee. "Dat geeft dat trotse gevoel, dat je dit met elkaar, met z'n viertjes doet."

Ida is ook blij dat ze haar collega's weer ziet in Zutphen. "Dat is heel leuk, maar ik hoop dat corona volgend jaar klaar is en dat het dan weer business as useal is." De afgelopen weken heeft de kermisexploitant veel energie gestoken in het contact met allerlei gemeenten die hun kermis hebben afgelast. "Ze nemen je het brood uit de mond, op basis van onderbuikgevoel. Dat kan niet."

Protest

Samen met andere exploitanten trok Oostenenk vorige week ook nog Nijmegen in om Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio, duidelijk te maken dat het water hen aan de lippen staat. "Ik wil en kan niet nog zo'n jaar zonder inkomen", vertelt de Zutphense. Ook collega's kampen volgens de Zutphense met financiële problemen, nu het gros van de kermissen niet doorgaat.

In Zutphen wil Ida bewijzen dat het wel degelijk kan: een gezellige kermis houden met inachtneming van alle corona-regels. Die regels bestaan onder meer uit een maximum aantal bezoekers, looproutes en het desinfecteren van bijvoorbeeld de geweren die men bij de schiettent gebruikt. De kermis staat dit jaar ook op een alternatieve locatie: achter het politiebureau op de Houtwal, in plaats van in de binnenstad.

Bezoekers

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de kermis houdt de gemeente Zutphen een druktemonitor bij. Deze kun je via deze site vanaf woensdag raadplegen. Op het terrein wordt gedurende de kermis toezicht gehouden op de 1,5 meter maatregelen, zowel door de gemeente als de exploitanten zelf.

Uiteindelijk valt of staat het evenement met het gedrag van de bezoekers, denkt Oostenenk. "Ik heb het publiek nodig, zij moeten bewijzen dat ze zich aan de regels houden en zich netjes gedragen. Alleen dan hebben we volgend jaar weer kermis."

Woensdag om 13.00 uur openen de poorten van de Zutphense kermis.

Zie ook: