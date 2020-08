Boerderij met acht ton verlies verkocht: 'Jammer van het geld, maar wel nodig'

Eerder dit jaar wist Wijchen de beruchte 'witte boerderij' te verkopen voor 320.000 euro, ruim 840.000 minder dan de koopprijs. Hoewel de wethouder blij is dat het pand na jaren van leegstand eindelijk verkocht is, steekt het wel dat de belastingbetaler op moet draaien voor het verlies.

De gemeente kocht de witte boerderij in 2011 om een rotonde bij de Schoenaker/Bijsterhuizen te kunnen bouwen. Dat kostte Wijchen zo'n 1,16 miljoen euro, bijna vier ton meer dan de taxatiewaarde van het pand. Omdat oud-wethouder Piet de Bruijn de transactie destijds afhandelde met een oud-fractielid, stelde de Rekenkamercommissie dat de schijn van een belastingverstrengeling werd gewekt. Reden voor de politicus om op te stappen.

Sindsdien stond het pand leeg, tot de gemeente het eerder dit jaar voor 320.000 euro wist te verkopen aan Dierenartspraktijk Wijchen. Dat is voor zowel het college als raadsleden een flinke opluchting, maar het verlies van ruim 840.000 euro is toch pijnlijk. "Het gaat natuurlijk wel om belastinggeld, dat is schrijnend", reageert wethouder Nick Derks. "Maar ik ben blij dat we dit hoofdstuk eindelijk kunnen sluiten. Het gebouw is in goede handen: de dierenarts heeft het mooi opgekapt."

'Vervelend voor de inwoner'

Ook als het aan raadsleden ligt, is het dossier nu afgehandeld. "De kosten waren natuurlijk al gemaakt met de aankoop van de boerderij", stelt Twan van Bronckhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. "Met dat geld hadden we ook andere leuke dingen kunnen doen. Dat is vervelend voor de inwoner, maar we begrijpen de keuze. Onze partij zal hier verder geen groot punt van maken."

"Er is van iets ontzettend lelijks, iets heel moois gemaakt. De nieuwe boerderij ziet er fantastisch uit. Het is jammer van de lagere verkoopprijs, maar de aankoop van het pand was wel echt nodig om de verkeerssituatie daar te verbeteren", voegt Peter Gatzen toe, fractievoorzitter van de PvdA.

